中聯致癌油品案 四家公司不動產遭扣押

針對中聯致癌油品案，為確保徹底剝奪犯罪所得、後續追徵程序執行，台中地檢署昨（16）日向台中地方法院聲請扣押中聯油脂、福壽實業（1219）、福懋油脂及泰山企業等四家公司名下土地、房屋等不動產，並獲法院裁准。

針對扣押相關公司不動產一事，福懋油、泰山及福壽昨日陸續發布重大訊息說明。福懋油表示，公司目前尚未收到主管機關正式文書通知，待接獲相關通知後，將依規定辦理資訊揭露。

泰山也表示，公司目前尚未收到法院或檢察機關正式文件，後續將依規定配合辦理；福壽則指出，將待收到法院或檢察機關相關公文後，依規定辦理公告及後續程序。

因中聯油品苯駢芘超標案，台中地檢署已透過台灣高檢署食品安全聯繫平臺，與衛福部食品藥物管理署密切聯繫相關檢驗結果，並函請食藥署依食品安全衛生管理法第49條之2，及依同法第49條之1訂定之「食品安全衛生管理法沒收沒入追徵追繳違法所得估算及推估計價辦法」規定，計算涉案產品所得。並為確保未來追徵程序之執行，故向法院聲請扣押公司名下不動產。

另外，涉嫌違反《食安法》的中聯油脂總經理余凌冲，10日原獲2,000萬元交保，但檢方認為余凌冲涉案情節重大，當庭抗告，台中高分院昨日撤銷交保裁定，發回台中地院更裁。