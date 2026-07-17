中聯：問題油未改善 暫不復工 泰山再爆兩批問題油

中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物苯駢芘（BaP）超標事件持續延燒，中聯油脂昨（16）日也發布重大訊息，首度就事件提出五點說明，首先向社會大眾致歉，其次承諾在問題未釐清前不會復工。

中聯油脂表示，公司生產的沙拉油經檢驗發現苯駢芘超出法規標準，在通報主管機關後，已依台中市政府指示，自7月1日起全面停工，並停止沙拉油出貨。目前公司正與技術專家及學者共同檢視製程條件、黃豆品質及原料產地來源，以釐清異常原因，並提出矯正及預防再發措施。

第三，針對主管機關指出廠內留樣數據與下游產品檢驗結果不一致的疑慮，中聯油脂表示，公司已配合食藥署、地方衛生局及司法機關進廠複查，並秉持公開透明原則，以釐清事件真相。

第四，中聯油脂指出，目前已接獲衛生福利部裁罰1億6,520萬元，以及台中市政府裁罰300萬元，公司將依相關規定辦理並認列損失。不過，公司強調，短期內對整體現金流量不致造成重大影響。

中聯油脂最後表示，將記取此次事件教訓，持續提升品質管理標準，以更嚴謹態度把關食品安全，並再次向受影響的客戶、合作夥伴及社會大眾致歉。未來仍將持續配合主管機關調查，待原因完全釐清及改善計畫獲核准後，再依規定評估後續復工安排。

泰山企業（1218）昨日公告，日前自主將相關油品送交第三方檢驗，旗下「不飽和調合油1.5L」及「特級歐式蔬菜調合油500mL」兩款產品再檢出苯駢芘含量異常，已通報彰化縣衛生局。

食藥署昨日新增一批預防下架原油批號及兩批檢驗不合格批號，總計公布30批，累計店家已達1,322家。

其中，涉事的泰山披露兩款調合油自主檢驗超標，泰山表示，經第三方檢驗結果顯示，「不飽和調合油1.5L」苯駢芘檢測值為每公斤2.3微克（ppb），「特級歐式蔬菜調合油500mL」檢測值為2.1ppb，兩項產品檢測結果均未符合台灣法規標準，因此已依程序通報主管機關，後續將配合相關調查及處置措施。

泰山指出，食藥署昨日公布中聯油脂4月1日生產之油品，並未列入原先通報清冊，主管機關後續將追查該批次產品流向及下架情形。不過，泰山強調，本次自主檢驗發現異常的兩項產品，以及中聯油脂4月1日生產油品所製成的相關產品，原先均已列入預防性下架範圍。