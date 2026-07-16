未據實提供4月1日大豆油 中聯油脂依使公務員登載不實罪送辦

台中市食安處今天說，中聯油脂今年4月至6月生產的大豆沙拉油，原已就5批檢出不合格，已再被查出第6、第7兩批檢驗不合格批號，今公布全國第二層下游業者名冊。同時，也因中聯未據實提供4月1日生產的314-1150401批號大豆油，依涉嫌使公務員登載不實罪，將檢附相關資料送台中地檢署併案偵辦，此批油也納入預防性下架範圍。

食安處說，對於未據實提供4月1日生產的314-1150401批號大豆油，已補增列至預防性下架批號，目前總計有30批大豆沙拉油納入追查範圍。市府將持續依中央最新資訊及業者補正資料，逐批比對產品品項、批號、出貨紀錄及下游流向，查到哪公布到哪，避免問題產品持續流通。

食安處調查，第6批超標油品（批號313-1150408）衍生產品計15項、270個批號，全國第二層下游業者包括福壽270家、福懋74家。福壽產品有大豆沙拉油、福壽香油、福壽炸酥油等。福懋則有益康大豆沙拉油和一級黃豆油。聯華食品、金色三麥、統一超食代和貴族世家等企業等被列入下游使用業者。

第7批（批號315-1150413）衍生產品計19項、50個批號。全國第二層下游業者包括福壽343家、福懋51家。福壽有福壽好味香油等製品，福懋則有益康大豆沙拉油和一級黃豆油，相關名冊已提供各轄管衛生機關持續追查。

截至今日，問題油品及預防性下架產品累計下架回收16萬7980公斤，跨局處累計查核販售業者1428家次。