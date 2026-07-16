快訊

台積電法說剛開完 台指期夜盤驚爆「千點夜襲」、摜破45K大關

基隆綁標行賄弊案檢聲押議員曾紀嚴等5人 裁定全收押禁見

南北7縣市大雷雨炸1小時！ 防閃電落雷

聯致癌油案燒到台糖油品總量2881噸 首驗合格 複驗時程曝光

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
中聯油脂大豆沙拉油驗出一級致癌物苯駢芘，風波持續延燒。聯合報系資料照
中聯油脂大豆沙拉油驗出一級致癌物苯駢芘，風波持續延燒。聯合報系資料照

中聯致癌油案延燒到台糖，台糖已預防性下架逾2千公噸油品，但客服電話仍不斷接獲消費者詢問。台糖表示，本次受到影響的大豆沙拉油產品總量約2881公噸，已採取預防性下架措施部分約2146公噸，另有未包裝大豆沙拉油約735公噸儲存於廠內油槽，受影響產品於7月1日送驗時已證明合格安全，再次送驗7月24日會有結果，台糖屆時會再對外說明。

台糖表示，大豆沙拉油主要以進口美國黃豆自行壓榨製油，不足部分則向符合國家品質規範的供應商採購大豆粗油，經精煉後供應市場，所有外購粗油均須於供應商端完成封槽採樣，逐批送交第三方公正機構檢驗，確認符合食品安全法規及國家品質規範後，才會採購運回小港廠精煉。

台糖強調，台糖成品油逐批檢驗砷、鉛、汞等重金屬、黃麴毒素、芥酸、苯駢芘及總極性化合物等項目，確認符合規範後才會出廠，且每年3月及9月辦理強制檢驗，以確保產品品質與食品安全。

台糖此次預防性下架沙拉油是因台糖向福懋油脂公司採購涉及中聯來源的粗油共兩批，合計2014公噸，分別於今年5月26日及6月17日完成第三方檢驗，結果均符合國家品質規範。

其中第一批（1004公噸）已於5月27日至29日交貨；第二批（1010公噸）則於6月18日至26日交貨。粗油原料已於115年6月1日至7月9日期間生產台糖大豆沙拉油約2146公噸，共45個生產批號（20270531至20270708），目前另有未包裝大豆沙拉油約735公噸儲存於廠內油槽，依相關程序管控中。

針對外界關注部分大豆粗油來源涉及中聯公司一事，台糖表示，日前已主動採取預防性下架措施，預防性下架衍生的成本及商譽影響，台糖正盤點評估中，後續將依契約規定釐清責任歸屬。

台糖 美國 中聯 致癌沙拉油

延伸閱讀

台糖預防性下架逾2千萬噸油 若24日檢驗合格恢復出貨

守護食安！台糖7/1第一時間主動進行油品送檢 並預防性下架

中聯油案回收逾千噸 重新上架原則延至7月14日發布

泰山新通報3產品苯駢芘超標 來自已知5批中聯油品

相關新聞

聯致癌油案燒到台糖油品總量2881噸 首驗合格 複驗時程曝光

中聯致癌油案延燒到台糖，台糖已預防性下架逾2千公噸油品，但客服電話仍不斷接獲消費者詢問。台糖表示，本次受到影響的大豆沙拉油產品總量約2881公噸，已採取預防性下架措施部分約2146公噸，另有未包裝大豆沙拉油約735公噸儲存於廠內油槽，受影響產品於7月1日送驗時已證明合格安全，再次送驗7月24日會有結果，台糖屆時會再對外說明。

泰山油品再驗出問題 兩款調合油苯駢芘超標

中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物苯駢芘（BaP）超標事件又有新進度，泰山（1218）企業16日晚間發布重大訊息表示，公司日前將油品送交第三方檢驗，今日取得報告後發現，旗下「不飽和調合油1.5L」及「特級歐式蔬菜調合油500mL」兩項產品檢出苯駢芘含量異常，已通報彰化縣衛生局。

致癌油風暴！中聯等4公司遭扣押1億元不法所得 檢未證實仍清算中

中聯油脂公司出產大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，引爆全台食安危機，台中地檢依食安法等聲押中聯總經理余凌冲，經台中地院2000萬元交保，台中高分院今撤銷發回，中院明將重開羈押庭；外傳中檢查扣中聯等4公司不法所得達1億元，對此檢方未證實，仍清查中。

中聯油脂食安風暴延燒 金門下架逾1831公斤油品…未發現問題產品流市

衛生福利部食品藥物管理署日前公布，今年4月至6月間中聯公司共生產29批大豆沙拉油，目前已有5批產品檢出苯駢芘超過法規限量，為降低食品安全風險，已要求該公司4月至6月生產的其他油品及相關製品全面預防性下架。金門縣衛生局表示，自7月2日接獲中央通知後，立即啟動跨局處查核，截至今日中午12時止，縣內已累計下架回收受影響油品1831.87公斤，以及使用受影響原料製成的食品73.75公斤，目前相關產品仍持續回收中。

中聯油脂首度致歉 強調未經審核絕不復工

被檢出沙拉油苯駢芘超標後，中聯油脂首度發出聲明，對於造成社會大眾的恐慌與困擾，致上誠摯歉意，也強調在未通過審核前，絕不復工。

致癌油風暴！中聯總經理余凌冲2000萬交保撤銷 明下午重開羈押庭

中聯油脂公司出產大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，引爆全台食安危機，台中地檢依食安法、偽造文書聲押中聯總經理余凌冲，台中地院10日裁定余2000萬元交保，檢方抗告後台中高分今撤銷發回，中院預計至明天下午3點開庭訊問。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。