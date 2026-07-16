聯致癌油案燒到台糖油品總量2881噸 首驗合格 複驗時程曝光

中聯致癌油案延燒到台糖，台糖已預防性下架逾2千公噸油品，但客服電話仍不斷接獲消費者詢問。台糖表示，本次受到影響的大豆沙拉油產品總量約2881公噸，已採取預防性下架措施部分約2146公噸，另有未包裝大豆沙拉油約735公噸儲存於廠內油槽，受影響產品於7月1日送驗時已證明合格安全，再次送驗7月24日會有結果，台糖屆時會再對外說明。

台糖表示，大豆沙拉油主要以進口美國黃豆自行壓榨製油，不足部分則向符合國家品質規範的供應商採購大豆粗油，經精煉後供應市場，所有外購粗油均須於供應商端完成封槽採樣，逐批送交第三方公正機構檢驗，確認符合食品安全法規及國家品質規範後，才會採購運回小港廠精煉。

台糖強調，台糖成品油逐批檢驗砷、鉛、汞等重金屬、黃麴毒素、芥酸、苯駢芘及總極性化合物等項目，確認符合規範後才會出廠，且每年3月及9月辦理強制檢驗，以確保產品品質與食品安全。

台糖此次預防性下架沙拉油是因台糖向福懋油脂公司採購涉及中聯來源的粗油共兩批，合計2014公噸，分別於今年5月26日及6月17日完成第三方檢驗，結果均符合國家品質規範。

其中第一批（1004公噸）已於5月27日至29日交貨；第二批（1010公噸）則於6月18日至26日交貨。粗油原料已於115年6月1日至7月9日期間生產台糖大豆沙拉油約2146公噸，共45個生產批號（20270531至20270708），目前另有未包裝大豆沙拉油約735公噸儲存於廠內油槽，依相關程序管控中。

針對外界關注部分大豆粗油來源涉及中聯公司一事，台糖表示，日前已主動採取預防性下架措施，預防性下架衍生的成本及商譽影響，台糖正盤點評估中，後續將依契約規定釐清責任歸屬。