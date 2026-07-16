泰山油品再驗出問題 兩款調合油苯駢芘超標

中聯致癌油案延燒到台糖，台糖已預防性下架逾2千公噸油品，但客服電話仍不斷接獲消費者詢問。台糖表示，本次受到影響的大豆沙拉油產品總量約2881公噸，已採取預防性下架措施部分約2146公噸，另有未包裝大豆沙拉油約735公噸儲存於廠內油槽，受影響產品於7月1日送驗時已證明合格安全，再次送驗7月24日會有結果，台糖屆時會再對外說明。

2026-07-16 19:03