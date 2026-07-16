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泰山油品再驗出問題 兩款調合油苯駢芘超標
中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物苯駢芘（BaP）超標事件又有新進度，泰山（1218）企業16日晚間發布重大訊息表示，公司日前將油品送交第三方檢驗，今日取得報告後發現，旗下「不飽和調合油1.5L」及「特級歐式蔬菜調合油500mL」兩項產品檢出苯駢芘含量異常，已通報彰化縣衛生局。
泰山表示，經第三方檢驗結果顯示，「不飽和調合油1.5L」苯駢芘檢測值為2.3ppb，「特級歐式蔬菜調合油500mL」檢測值為2.1ppb，兩項產品檢測結果均未符合台灣法規標準。
另外，泰山指出，食藥署今日公布中聯油脂4月1日生產之油品，並未列入原先通報清冊，主管機關後續將追查該批次產品流向及下架情形。
針對中聯油脂油品事件，泰山表示，已於7月9日依主管機關要求通知所有通路商，針對4月至6月由中聯油脂生產之油品及相關製品全面進行預防性下架。本次自主檢驗發現異常的兩項產品，以及中聯油脂4月1日生產油品所製成的相關產品，原先均已列入預防性下架範圍。
泰山強調，後續將持續配合主管機關調查及相關處置措施。
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