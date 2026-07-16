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致癌油風暴！中聯等4公司遭扣押1億元不法所得 檢未證實仍清算中
中聯油脂公司出產大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，引爆全台食安危機，台中地檢依食安法等聲押中聯總經理余凌冲，經台中地院2000萬元交保，台中高分院今撤銷發回，中院明將重開羈押庭；外傳中檢查扣中聯等4公司不法所得達1億元，對此檢方未證實，仍清查中。
台中地檢今表示，為澈底剝奪犯罪所得，維護消費者權益、食品安全秩序，7月13日就目前掌握的涉案油品銷售流向、犯罪所得範圍，向台中地院聲請扣押中聯公司、福壽實業股份有限公司、福懋油脂股份有限公司，及泰山企業股份有限公司等4家公司名下土地、房屋等不動產。
中檢表示，聲請扣押於14日經台中地院裁准，檢方也已通知地政機關辦理扣押登記。
外傳檢方這次聲請扣押獲准的不法所得，包括中聯等4間公司財產高達1億元，檢方就確切數字未公布、不願證實，但表示後續將依食藥署估算結果，依法向法院聲請追加扣押相關公司名下不動產或其他財產，以確保將來犯罪所得沒收、追徵程序執行。
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