中聯油脂食安風暴延燒 金門下架逾1831公斤油品…未發現問題產品流市

衛生福利部食品藥物管理署日前公布，今年4月至6月間中聯公司共生產29批大豆沙拉油，目前已有5批產品檢出苯駢芘超過法規限量，為降低食品安全風險，已要求該公司4月至6月生產的其他油品及相關製品全面預防性下架。金門縣衛生局表示，自7月2日接獲中央通知後，立即啟動跨局處查核，截至今日中午12時止，縣內已累計下架回收受影響油品1831.87公斤，以及使用受影響原料製成的食品73.75公斤，目前相關產品仍持續回收中。

食藥署指出，此次檢出苯駢芘超標的5批大豆沙拉油批號，包括313-1150512、314-1150410、315-1150404、315-1150510及318-1150406。考量消費者健康及降低暴露風險，已責令中聯公司4月至6月生產的其他油品及其製成產品，須於7月10日中午12時前完成預防性下架，經地方衛生局確認符合規定後，才能重新上架販售，逾期未下架者將依法裁處。

為防堵問題產品流入市場，金門縣衛生局昨日再度會同消保官及法務部調查局福建省調查處，查核縣內販售通路、餐飲業者及食品攤商。稽查結果未發現問題批號油品或相關產品仍在販售或使用，消保官同步了解民眾退貨情形，目前也未接獲消費糾紛案件。

金門縣衛生局長李金治表示，衛生局將持續掌握中央最新資訊，落實風險控管及產品追蹤，並適時公布相關資訊，維護民眾知情權。他也呼籲縣內食品製造、販售及餐飲業者落實食品安全自主管理及資訊揭露，配合相關法令，共同守護食品安全。

衛生局提醒，民眾如欲查詢受影響產品名單及最新處置措施，可至金門縣衛生局「中聯油脂受影響油品查詢與處置專區」及食品藥物管理署「中聯油脂案專區」查詢最新資訊。