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中聯油脂首度致歉 強調未經審核絕不復工

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
中聯油脂大豆沙拉油驗出一級致癌物苯(a)駢芘，受影響產品高達401項。聯合報系資料照
中聯油脂大豆沙拉油驗出一級致癌物苯(a)駢芘，受影響產品高達401項。聯合報系資料照

被檢出沙拉油苯駢芘超標後，中聯油脂首度發出聲明，對於造成社會大眾的恐慌與困擾，致上誠摯歉意，也強調在未通過審核前，絕不復工。

中聯油脂在爆出毒油案後多日，今首度發出重訊表示，所生產的沙拉油檢驗發現苯駢芘超出法規標準，經通報主管機關後，遵照台中市政府指示自7月1日起全面停工及停止沙拉油出貨，在原因未徹底釐清、改善計畫未經主管機關審查核准前，絕不擅自復工。

中聯油脂表示，積極協同技術專家、學者針對製程條件、黃豆品質及產地來源，進行全面檢視與清查，以釐清異常原因，並提出矯正措施及預防再發措施等改善策略。

中聯油脂指出，對主管機關指出廠內留樣數據與下游不一致之疑慮，秉持公開透明原則，已全力配合食藥署、地方衛生局及司法機關之進廠複查，以釐清事實真相。

目前中聯油脂已接獲衛生福利部裁罰1億6520萬元與台中市政府裁罰300萬元，中聯油脂表示，依相關規定辦理並認列相關損失，但財務結構健全，流動資金尚屬充裕，短期對整體現金流量不致構成重大影響。

中聯油脂也強調，將記取此次經驗，持續提升品質管理標準，以更嚴謹的態度為客戶把關，善盡食品安全責任，再次向所有受到此次事件影響的客戶、合作夥伴及社會大眾致上誠摯歉意，並持續配合主管機關辦理後續調查作業。

中聯 致癌沙拉油

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