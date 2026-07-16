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致癌油風暴！中聯總經理余凌冲2000萬交保撤銷 明下午重開羈押庭

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
中聯總經理余凌冲。聯合報系資料照
中聯總經理余凌冲。聯合報系資料照

中聯油脂公司出產大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，引爆全台食安危機，台中地檢依食安法、偽造文書聲押中聯總經理余凌冲，台中地院10日裁定余2000萬元交保，檢方抗告後台中高分今撤銷發回，中院預計至明天下午3點開庭訊問。

中檢9日動員多達13名檢察官，兵分多路搜索中聯、福壽沙鹿總廠、福壽梧棲廠、福懋油大肚總廠、福懋油清水廠，及泰山等4家公司，帶回11名被告、13名證人。

檢方認定，余凌冲涉嫌食安法49條第4項、第1項之過失製造、加工有毒或含有害人體健康之物質食品罪 、同法第49條第2項前段之違反第47條第2款規定足以危害人體健康之虞罪，及刑法偽造文書罪，且余有湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人之虞，10日凌晨聲請羈押。

中院10日晚間7點半開羈押庭，深夜11點裁定余凌冲以2000萬元交保，檢方不服，當庭即提抗告。

中院11日說明裁定理由，表示余已承認檢察官所指犯罪事實，檢警機關也已掌握部分證人，或鑑定報告等重要證據資料，綜合權衡後，認為酌定適當保證金額，輔以限制住居、限制出境及出海等限制手段，應足以對余形成拘束力，確保後續偵查程序，而無羈押之必要。

台中高分院今撤銷原裁定發回，表示余擔任中聯油脂公司要職，涉及本案犯罪態樣廣泛，危害食品衛生管理，造成社會食安之影響程度重大，余將面臨嚴重之民、刑事責任，而以其在食品業界之人脈、經歷，及對於涉及本案相關共犯等之影響力，加上原審也認定余有逃亡的高度動機與能力。

台中高分院認為，台中地院予以交保，是否足以對其形成拘束力以確保後續偵查程序之進行，並非無疑。且檢察官已就余有何湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之羈押原因及必要性具體釋明，台中地院未予具體說明檢察官所舉事證，何以不足以構成上述羈押之必要性。

中聯 總經理

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