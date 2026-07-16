中聯油脂首發五點說明 致歉：未查明原因前絕不復工

中聯油脂因大豆沙拉油檢出致癌物苯駢芘（BaP）超標，16日發布重大訊息，首度就事件提出五點說明，除再次向社會大眾致歉外，也強調公司將在原因未完全釐清、改善計畫未獲主管機關核准前，絕不擅自復工。

首先，對於公司沙拉油苯駢芘超標案，造成社會大眾的恐慌與困擾，中聯油脂致上誠摯歉意。

此外，中聯油脂表示，公司生產的沙拉油經檢驗發現苯駢芘超出法規標準，在通報主管機關後，已依台中市政府指示，自7月1日起全面停工，並停止沙拉油出貨，在原因未徹底釐清、改善計畫未經主管機關審查核准前，絕不擅自復工。目前正與技術專家及學者共同針對製程條件、黃豆品質及原料產地來源進行全面檢視與清查，釐清異常原因，並提出矯正措施及預防再發措施等改善策略。

第三，針對主管機關指出廠內留樣數據與下游不一致之疑慮，中聯油脂表示，公司秉持公開透明原則，已全力配合食藥署、地方衛生局及司法機關之進廠複查，以釐清事實真相。

第四，中聯油脂指出，目前已接獲衛生福利部裁罰1億6,520萬元，以及台中市政府裁罰300萬元，公司將依相關規定辦理並認列相關損失。不過，公司強調，目前財務結構健全、流動資金充裕，短期內對整體現金流量不致造成重大影響。

最後，中聯油脂表示，將記取此次事件教訓，持續提升品質管理標準，以更嚴謹的態度把關食品安全，並再次向所有受事件影響的客戶、合作夥伴及社會大眾致歉，後續也將持續配合主管機關辦理調查作業。