賴總統藉中間人指示中聯隱匿致癌油案？食藥署批造謠：移送檢調偵辦

中聯油脂致癌油風暴持續延燒，有民眾在社群Threads發文指，中聯公司吹哨者爆料，早在4月檢出苯駢芘超標2倍並通報衛福部，但賴清德總統透過中間人傳話，要中聯油脂先保密等待通知，且不要通報台中市府，等待衛福部5月赴世衛大會返台。對此，衛福部食藥署指出，此說法並非事實，食藥署直至6月30日傍晚才接獲通報，且第一時間就啟動調查並採取相關措施。

該篇Threads貼文指出，有中聯吹哨者爆料，4月中聯公司檢出苯駢芘超標2倍，通報主管機關衛福部食藥署協助，數日後中聯公司董事、福壽牌「洪董」說，其妻接獲賴總統由大亞（應指大亞公司）傳話，要中聯油脂所有人對此事保密，且不必通報台中市府，因5月衛福部要參加世界衛生大會，所有人都在保密等待政府通知。

食藥署指出，前述社群說法並非事實，該署115年6月30日傍晚接獲通報後，第一時間即以依食品安全衛生管理法啟動相關調查並採取相關措施，並要求中聯停止製造及販售相關產品，自接獲通報迄今，政府秉持「該查就查、該罰就罰、該公布就公布、該下架就下架」態度，持續說明中聯油脂案處理最新進度，相關資訊皆完整、透明、詳實公開於食藥署「中聯油脂案專區」。

食藥署強調，中央持續與地方政府合作，維護消費者權益，盡速恢復民眾生活秩序，並供應安全、健康、充足油品，對於有關食品安全的誇張不實言論，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯「食安法」，可處3年以下有期徒刑，最多100萬元罰金，也恐違反「社會秩序維護法相關規定」，該署已將全案移送檢調單位偵辦。