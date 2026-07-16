指中市府近800天沒抽驗中聯油脂 吳崢酸：媽媽市長沒有錯

中聯油脂生產的大豆沙拉油遭驗出致癌物苯駢芘超標，引發食品安全疑慮，相關爭議持續延燒。民進黨發言人吳崢今天表示，台中市長盧秀燕昨天說台中市政府食安向來採取「查到哪裡、公布到哪裡」的最高標準，話說得漂亮，但如果800天來完全沒有查呢？台中市政府面對問題的唯一SOP，永遠都是「媽媽市長沒有錯、都是中央的錯」。

民進黨立委陳培瑜也質疑，她向衛生福利部食品藥物管理署調閱資料後發現，台中市衛生局去年僅赴中聯油脂稽查3次，且相關檢體如今也遭質疑可能涉及造假，質疑地方政府未善盡源頭把關責任。

吳崢指出，攤開紀錄，台中市自2022年來稽查中聯油脂，進場稽查6次，但真正抽驗油品只有2024年唯一「１次」，此後近800天沒有抽驗，根據「食安法」規定，地方政府就是在第一線執行稽查跟裁罰的主管機關。

吳崢說，去年10月台中爆發非洲豬瘟，當時台中市政府不願意承擔責任，數度說謊、案情交代不清、廚餘溢流、烏龍消毒破壞案場，最後還想甩鍋中央。台中市政府行政怠惰，讓台灣產業帶來數10億元的慘痛代價，至今還不到一年，顯然盧市府沒有記取教訓。