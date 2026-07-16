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致癌油受波及下游業者再增300家 食藥署：下架產品逾7700公噸

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
食藥署更新目前預防性下架產品影響業者總數，較昨天1006家新增316家，累計共1322家業者受影響，合計下架產品總重突破7700公噸。圖／食藥署提供
食藥署更新目前預防性下架產品影響業者總數，較昨天1006家新增316家，累計共1322家業者受影響，合計下架產品總重突破7700公噸。圖／食藥署提供

中聯油脂致癌油原先確認檢出苯駢芘超標疑慮批號共5批，衛福部食藥署針對4至6月中聯油脂生產共29批油品，與今天新增的1批中聯未通報疑慮油品，及其下游產品，目前已檢測11批，檢出苯駢芘超標批號合計7批，該署並更新目前預防性下架產品影響業者總數，較昨天1006家新增316家，累計共1322家業者受影響，合計下架產品總重突破7700公噸。

截至昨日為止，中聯油脂已確認為致癌疑慮油品批號共5批，包括315-1150404、318-1150406、314-1150410、315-1150510、313-1150512。食藥署副署長王德原指出，該署針對中聯公司4至6月生產油品，及中游泰山、福懋油、福壽3家業者，共131件產品檢體，昨天確認發現2批油品苯駢芘超標，批號為315-1150413及313-1150408，其餘仍陸續檢驗中。

王德原指出，食藥署目前除透過自家國家實驗室進行檢測，也委託3家民間認證實驗室檢驗相關檢體，扣除已確認疑慮的原油外，共有21件原油、131件中游油品需檢驗，原油部分已完成11件檢驗，確認2件超標，其餘正加速檢驗中，將在下周一前全數完成檢驗，至於新增這2批疑慮油品，及相關產品，均已預防性回收，分別回收184.4及736.6公噸，合計為921公噸。

食藥署公布昨公布預防性下架受影響業者名單，共1006家，其中不乏國內知名業者，包括全聯、樂雅樂、好樂迪、故宮晶華、貳樓餐廳、聯華食品、點點心、金色三麥、桂冠、路易莎、好市多等，今天進一步公布新增疑慮業者共316家，合計受影響業者增加至1322家，預估近期隨業者陸續統計回報，家數仍會微幅上升。

截至昨日為止，預防性下架產品總重合計為7682.2公噸，今天增加至7711.1公噸，王德原說，其中屬7批已確認為不合格原油及其下游產品者，占2584.4公噸， 屬其他預防性下架批號及下游產品者，共計5126.7公噸。

食藥署 中聯 中聯油脂 致癌沙拉油

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