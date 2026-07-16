雙月也宣布退費了！6款產品從6月起全面退費 採「零使用中聯」原則

油品食安風暴持續擴大，米其林必比登推薦品牌「雙月食品社」16日宣布，因外購原料供應商提供的部分醬料產品受到「中聯」問題油品批號影響，經盤查後發現部分6月上旬販售的餐點及產品受波及，決定採取擴大退費措施，凡於6月1日起購買指定6項產品的消費者，皆可依程序申請退款。

此次退費品項包括「愛恨交織麵乾拌麵」、「黑松露乾拌麵」、「冷凍愛恨交織麵」、「冷凍愛恨蔥蔥麵」、「愛恨交織麵」及「黑松露拌麵」共6項產品。

雙月表示，此次受影響的是外購供應商提供的部分醬料包，為保障消費者權益，公司採取「購買時間認定」方式，擴大退費範圍。雖然實際受影響的僅為部分6月上旬使用的醬包批號，但凡自6月1日起購買指定商品的消費者，皆可辦理退費。

雙月指出，消費者須攜帶購買發票或相關購買憑證，回原購買門市或原通路辦理退費，並填寫退費表單，提供姓名、聯絡方式及退款匯款帳號等資料。

針對此次油品事件，雙月表示，在事件發生初期即研判可能不是單一個案，因此主動將所有相關產品送驗，並啟動預防性管理措施。凡使用「中聯油」品牌油品作為衍生原料者，不論油品批號、製造日期及使用比例，一律提前全面預防性下架，全面落實「事件品牌油零使用」管理原則，以最高標準進行風險控管。

雙月強調，目前已無使用任何事件品牌油品相關延伸製品，消費者可安心食用，已下架原料也將待更換重製並確認安全無虞後再重新上架。

雙月也表示，自創業以來，門市料理所使用的豬油皆由公司自行採購台灣豬油丁熬製，不委外採購餐點料理用油，未來也將持續以最高標準把關食品安全，維護消費者權益。