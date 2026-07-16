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致癌油預防性下架批號再增1批 食藥署：中聯隱匿通報重罰300萬元

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
中聯油脂因油品問題再遭開罰。聯合報系資料照
中聯油脂因油品問題再遭開罰。聯合報系資料照

衛福部食藥署今天對外公布，中聯油脂隱匿通報，4至6月原先申報生產29批產品，全數預防性下架，昨天確認中聯油脂另有1批隱匿未報產品，被宜蘭縣政府衛生單位查獲，食藥署已派員前往中聯油脂取回樣品檢驗，並將盡快釐清這批產品下游流向，其相關產品一律需預防性下架，該署並重罰中聯公司300萬元罰鍰，目前需預防性下架品項增至30批。

食藥署副署長王德原說，該署昨天接獲宜蘭縣政府衛生單位通報，發現預防性下架產品疑使用中聯公司於4月生產、但未列入原申報資料的油品批次，於接獲通報後，立即派員前往中聯公司現場調查，並於昨下午確認，中聯公司於4月1日生產油品，批號314-1150401，未通報列入4月至6月生產油品清冊通報辦理通報，涉嫌隱匿通報。

王德原指出，目前正請食藥署區管中心檢驗這批新增的油品，是否有致癌物質不合格情形，在尚未確認之前，將比照9日行政院院會決議，將中聯4月至6月油品及相關產品預防性下架，食藥署已立即要求相關業者落實預防性下架，這批新增的油品已經出貨，但其下游流向及總重等詳細資訊，食藥署現正積極追查中，如有確切資料將盡速對外通報。

中聯公司再次未依「食安法」第9條第2項或第4項規定據實登錄，所申報資料有不實情形，王德原說，食藥署依同法第47條第12款規定，再予裁處新台幣300萬元罰鍰。食藥署將持續追查該批次產品流向及下架情形，如另查有隱匿、漏報或其他違法事證，將持續依法從嚴究責。

另，衛福部長石崇良早上公布中聯油脂疑慮油品新增2批。王德原說，新增的二批油品分別在4月8日、13日生產，不在原先已確認為疑慮油品的5批油品中，但已在中聯公司申報4至6月共29批生產的油品之內，目前2批疑慮油品及其下游產品，均已在7月10日前完成預防性下架。

衛福部食藥署今天對外公布，中聯油脂隱匿通報，4至6月原先申報生產29批產品，全數預防性下架，昨天確認中聯油脂另有1批隱匿未報產品，被宜蘭縣政府衛生單位查獲。圖／食藥署提供
衛福部食藥署今天對外公布，中聯油脂隱匿通報，4至6月原先申報生產29批產品，全數預防性下架，昨天確認中聯油脂另有1批隱匿未報產品，被宜蘭縣政府衛生單位查獲。圖／食藥署提供

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