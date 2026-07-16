影／國民黨推出致癌油品即時下架資訊網 批政府藏資訊選擇蓋牌

國民黨立院黨團書記長林沛祥、立委葛如鈞、黃健豪、許宇甄今天於黨團記者室，舉行「食安五環 全面崩壞！毒物流竄 都被蓋牌！」記者會，指這次食安風暴，人民不得不自己求生，政府把資訊藏起來選擇蓋牌，黨團就掀牌。

記者會上推出立委葛如鈞製作的致癌油品即時下架資訊網，網站名稱為「油跡可循」，內容為整理出食藥署截至7月15日7時前，所公布預防產品資訊，包括品牌、有效日期、批號及退貨資料等，揭露油從工廠到餐桌的旅程，包括原料流向、製成產品、檢出超標、下架回收等完整過程；另也建置毒油流向圖，呈現問題油品流向哪些品牌、業者，以及各家產品受到影響的情況，並提供產品清單與內容查詢功能，民眾輸入產品名稱、品牌、製造商、批號或有效日期，可查詢是否為受影響商品，可依食品分類及目前狀態篩選，隨資料公開持續更新網站。

葛如鈞並表示，目前有許多仍在保存期限內產品，食藥署及衛福部沒有完整公布批號資訊，希望政府盡速全面公開。

國民黨立院黨團書記長林沛祥（左二）、立委葛如鈞（左一）、黃健豪（右一）、許宇甄（右二）今天於黨團記者室，舉行「食安五環 全面崩壞！毒物流竄 都被蓋牌！」記者會，指這次食安風暴，人民不得不自己求生，政府把資訊藏起來選擇蓋牌，黨團就掀牌。記者許正宏／攝影