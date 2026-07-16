快訊

Nike新鞋撞臉7-Eleven？配色、發售日惹議挨告侵權 恐被全數銷毀

賦稅署長宋秀玲提前退休 新去處曝光了

一圖看懂青安3.0 婚育家庭最高可貸1500萬、利息補貼「3+3」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／國民黨推出致癌油品即時下架資訊網 批政府藏資訊選擇蓋牌

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
國民黨立院黨團今天舉行記者會，怒批這次食安風暴，人民不得不自己求生，記者會上推出立委葛如鈞（圖）製作的致癌油品即時下架資訊網，網站名稱為「油跡可循」，提供民眾自主查詢。記者許正宏／攝影
國民黨立院黨團今天舉行記者會，怒批這次食安風暴，人民不得不自己求生，記者會上推出立委葛如鈞（圖）製作的致癌油品即時下架資訊網，網站名稱為「油跡可循」，提供民眾自主查詢。記者許正宏／攝影

國民黨立院黨團書記長林沛祥、立委葛如鈞、黃健豪、許宇甄今天於黨團記者室，舉行「食安五環 全面崩壞！毒物流竄 都被蓋牌！」記者會，指這次食安風暴，人民不得不自己求生，政府把資訊藏起來選擇蓋牌，黨團就掀牌。

記者會上推出立委葛如鈞製作的致癌油品即時下架資訊網，網站名稱為「油跡可循」，內容為整理出食藥署截至7月15日7時前，所公布預防產品資訊，包括品牌、有效日期、批號及退貨資料等，揭露油從工廠到餐桌的旅程，包括原料流向、製成產品、檢出超標、下架回收等完整過程；另也建置毒油流向圖，呈現問題油品流向哪些品牌、業者，以及各家產品受到影響的情況，並提供產品清單與內容查詢功能，民眾輸入產品名稱、品牌、製造商、批號或有效日期，可查詢是否為受影響商品，可依食品分類及目前狀態篩選，隨資料公開持續更新網站。

葛如鈞並表示，目前有許多仍在保存期限內產品，食藥署及衛福部沒有完整公布批號資訊，希望政府盡速全面公開。

國民黨立院黨團書記長林沛祥（左二）、立委葛如鈞（左一）、黃健豪（右一）、許宇甄（右二）今天於黨團記者室，舉行「食安五環 全面崩壞！毒物流竄 都被蓋牌！」記者會，指這次食安風暴，人民不得不自己求生，政府把資訊藏起來選擇蓋牌，黨團就掀牌。記者許正宏／攝影
國民黨立院黨團書記長林沛祥（左二）、立委葛如鈞（左一）、黃健豪（右一）、許宇甄（右二）今天於黨團記者室，舉行「食安五環 全面崩壞！毒物流竄 都被蓋牌！」記者會，指這次食安風暴，人民不得不自己求生，政府把資訊藏起來選擇蓋牌，黨團就掀牌。記者許正宏／攝影

國民黨立院黨團書記長林沛祥（左二）、立委葛如鈞（左一）、黃健豪（右一）、許宇甄（右二）今天於黨團記者室，舉行「食安五環 全面崩壞！毒物流竄 都被蓋牌！」記者會，指這次食安風暴，人民不得不自己求生，政府把資訊藏起來選擇蓋牌，黨團就掀牌。記者許正宏／攝影
國民黨立院黨團書記長林沛祥（左二）、立委葛如鈞（左一）、黃健豪（右一）、許宇甄（右二）今天於黨團記者室，舉行「食安五環 全面崩壞！毒物流竄 都被蓋牌！」記者會，指這次食安風暴，人民不得不自己求生，政府把資訊藏起來選擇蓋牌，黨團就掀牌。記者許正宏／攝影

國民黨 許宇甄 葛如鈞 致癌沙拉油

延伸閱讀

在野轟卓榮泰應下台道歉 藍委籲賴政府召開食安國是會議

致癌油延燒 陳清崧點名卓榮泰：根本是「毒油門神」

中聯再報2批致癌油產品 食藥署公布合計已回收約1641.4公噸

中聯致癌油風暴擴大！第3批1305噸流向曝：故宮晶華、六福開發中鏢

相關新聞

致癌油預防性下架批號再增1批 食藥署：中聯隱匿通報重罰300萬元

衛福部食藥署今天對外公布，中聯油脂隱匿通報，4至6月原先申報生產29批產品，全數預防性下架，昨天確認中聯油脂另有1批隱匿未報產品，被宜蘭縣政府衛生單位查獲，食藥署已派員前往中聯油脂取回樣品檢驗，並將盡快釐清這批產品下游流向，其相關產品一律需預防性下架，該署並重罰中聯公司300萬元罰鍰，目前需預防性下架品項增至30批。

致癌油風暴…檢認中聯等4公司有「犯罪所得」 扣押房產、土地

中聯油脂公司出產大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，引爆全台食安危機，台中地檢9日依食安法等聲押中聯總經理余凌冲，經台中地院2000萬元交保，台中高分院今撤銷發回重裁；中檢今表示，已扣押中聯等公司名下土地、房屋等不動產犯罪所得，但金額多少，檢方拒說明。

愛之味也中鏢！2產品使用問題沙拉油 公布效期、開放退貨退款

中聯油脂供應的大豆沙拉油日前遭檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超出法規標準，食安風暴持續延燒，下游受影響產品名單也陸續曝光。食品大廠愛之味發布聲明，證實共有2項產品使用到相關原料，已通知各通路將指定批號商品下架，並啟動回收機制，同時公布退換貨及退款辦法。

影／國民黨推出致癌油品即時下架資訊網 批政府藏資訊選擇蓋牌

國民黨立院黨團書記長林沛祥、立委葛如鈞、黃健豪、許宇甄今天於黨團記者室，舉行「食安五環 全面崩壞！毒物流竄 都被蓋牌！」記者會，指這次食安風暴，人民不得不自己求生，政府把資訊藏起來選擇蓋牌，黨團就掀牌。

中聯留樣檢體再驗出2批超標 衛福部：業者造假「合格樣本」

中聯油脂涉造假樣本，又有新證據！衛福部長石崇良表示，在福懋、福壽及泰山的第二層原油檢體驗出二批超標，分別是中聯在4月8日、4月13日所出貨，再次證明，在中聯油脂留存檢體與提供檢體，確實有很大的問題，也讓釐清原料、還是製程出問題的調查，得花更多時間。

總統頒公務員傑出貢獻獎 主任檢察官張靜薰偵辦卓榮泰等3官員挨告案

中聯油脂公司大豆沙拉油檢出一級致癌物「苯駢芘」超標，行政院長卓榮泰被質疑錯誤指令釀禍，挨告刑法公務員廢弛職務釀成災害罪，台北地檢署收案後分他字案，交由打擊民生犯罪專組主任檢察官張靜薰偵辦，日前衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛因油品案挨告瀆職罪，同樣由張調查中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。