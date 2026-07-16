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遭指查中聯6次僅抽驗1次 中市府：把關後市場

中央社／ 台中16日電

民主進步黨台中市議會黨團今天說，台中市政府民國111年到114年稽查中聯油脂6次，僅抽驗油品1次；衛生局長曾梓展表示，源頭抽驗責任在製造端，衛生局抽驗後市場、溯源追查。

中聯油脂股份有限公司油品致癌物超標，民進黨台中市議會黨團總召集人周永鴻發布新聞稿說，中市府4年稽查6次，僅抽驗油品1次，115年6月業者主動通報致癌物苯駢芘（BaP）超標前，超過2年沒任何油品抽驗紀錄，115年度例行稽查甚至排到8月。這是行政怠惰，市府把「有進工廠」包裝成「有把關」。

曾梓展上午在台中市議會接受媒體聯訪表示，源頭抽驗，中央規定生產者每半年抽驗1次，每批產品都要抽驗，責任在製造端。衛生局抽驗主要在後市場量販店、超商與超市等，如果有異常會馬上溯源。

他說，台中食品藥物安全處定期稽查BaP，111年檢驗20件，112年37件、113年30件與114年50件，符合中央要求，中聯油品113年檢驗1件，符合標準，且每年都有到中聯廠區稽查相關原物料出貨、成品與工作環境等。

曾梓展表示，產品很多，僅沙拉油品到市場就有幾百件，只能隨機抽驗。115年預計8、9月加強抽驗，現已提早。

台中副市長黃國榮表示，曾在行政院院會建議，事件後是否應從嚴，每批送驗。此外，油商檢驗單位如果發現檢驗油品有問題，不是通知送驗油商或單位，應馬上通知主管機關、地方政府衛生局，這較積極。

致癌沙拉油 台中

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