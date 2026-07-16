快訊

賦稅署長宋秀玲提前退休 新去處曝光了

一圖看懂青安3.0 婚育家庭最高可貸1500萬、利息補貼「3+3」

愛之味也中鏢！2款產品使用問題沙拉油 公布效期、開放退貨退款

聽新聞
0:00 / 0:00

致癌油風暴…檢認中聯等4公司有「犯罪所得」 扣押房產、土地

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
中檢今表示，已扣押中聯等公司名下土地、房屋等不動產犯罪所得，但金額多少，檢方拒說明。聯合報系資料照
中檢今表示，已扣押中聯等公司名下土地、房屋等不動產犯罪所得，但金額多少，檢方拒說明。聯合報系資料照

中聯油脂公司出產大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，引爆全台食安危機，台中地檢9日依食安法等聲押中聯總經理余凌冲，經台中地院2000萬元交保，台中高分院今撤銷發回重裁；中檢今表示，已扣押中聯等公司名下土地、房屋等不動產犯罪所得，但金額多少，檢方拒說明。

台中地檢表示，為澈底剝奪犯罪所得，維護消費者權益、食品安全秩序，7月13日就目前掌握的涉案油品銷售流向、犯罪所得範圍，向台中地院聲請扣押中聯公司、福壽實業股份有限公司、福懋油脂股份有限公司，及泰山企業股份有限公司等4家公司名下土地、房屋等不動產。

中檢表示，聲請扣押於14日經台中地院裁准，檢方也已通知地政機關辦理扣押登記。

另針對案發後主管機關持續驗出不同批號油品苯駢芘超標，檢方已透過台灣高等檢察署食品安全聯繫平台，與衛生福利部食品藥物管理署聯繫相關檢驗結果。

檢方也函請食藥署，依食品安全衛生管理法第49條之2，及依同法第49條之1訂定之「食品安全衛生管理法沒收沒入追徵追繳違法所得估算及推估計價辦法」規定，計算涉案產品的不法所得數額。

檢方表示，後續將依食藥署估算結果，綜合審酌各公司涉案情節、犯罪所得範圍及財產保全必要性，依法向法院聲請追加扣押相關公司名下不動產或其他財產，以確保將來犯罪所得沒收、追徵程序執行。

中聯 台中 福懋 致癌沙拉油

延伸閱讀

致癌油風暴！中聯總經理余凌冲2000萬交保遭撤銷 發回中院重裁

中聯致癌油風暴擴大！第3批1305噸流向曝：故宮晶華、六福開發中鏢

北市油品檢驗專案結果出爐 「福壽不飽和大豆沙拉油」苯駢芘超標

中聯油脂問題油擴大至第4、5批 中市持續追流向並更新業者名單

相關新聞

致癌油預防性下架批號再增1批 食藥署：中聯隱匿通報重罰300萬元

衛福部食藥署今天對外公布，中聯油脂隱匿通報，4至6月原先申報生產29批產品，全數預防性下架，昨天確認中聯油脂另有1批隱匿未報產品，被宜蘭縣政府衛生單位查獲，食藥署已派員前往中聯油脂取回樣品檢驗，並將盡快釐清這批產品下游流向，其相關產品一律需預防性下架，該署並重罰中聯公司300萬元罰鍰，目前需預防性下架品項增至30批。

致癌油風暴…檢認中聯等4公司有「犯罪所得」 扣押房產、土地

中聯油脂公司出產大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，引爆全台食安危機，台中地檢9日依食安法等聲押中聯總經理余凌冲，經台中地院2000萬元交保，台中高分院今撤銷發回重裁；中檢今表示，已扣押中聯等公司名下土地、房屋等不動產犯罪所得，但金額多少，檢方拒說明。

愛之味也中鏢！2產品使用問題沙拉油 公布效期、開放退貨退款

中聯油脂供應的大豆沙拉油日前遭檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超出法規標準，食安風暴持續延燒，下游受影響產品名單也陸續曝光。食品大廠愛之味發布聲明，證實共有2項產品使用到相關原料，已通知各通路將指定批號商品下架，並啟動回收機制，同時公布退換貨及退款辦法。

影／國民黨推出致癌油品即時下架資訊網 批政府藏資訊選擇蓋牌

國民黨立院黨團書記長林沛祥、立委葛如鈞、黃健豪、許宇甄今天於黨團記者室，舉行「食安五環 全面崩壞！毒物流竄 都被蓋牌！」記者會，指這次食安風暴，人民不得不自己求生，政府把資訊藏起來選擇蓋牌，黨團就掀牌。

中聯留樣檢體再驗出2批超標 衛福部：業者造假「合格樣本」

中聯油脂涉造假樣本，又有新證據！衛福部長石崇良表示，在福懋、福壽及泰山的第二層原油檢體驗出二批超標，分別是中聯在4月8日、4月13日所出貨，再次證明，在中聯油脂留存檢體與提供檢體，確實有很大的問題，也讓釐清原料、還是製程出問題的調查，得花更多時間。

總統頒公務員傑出貢獻獎 主任檢察官張靜薰偵辦卓榮泰等3官員挨告案

中聯油脂公司大豆沙拉油檢出一級致癌物「苯駢芘」超標，行政院長卓榮泰被質疑錯誤指令釀禍，挨告刑法公務員廢弛職務釀成災害罪，台北地檢署收案後分他字案，交由打擊民生犯罪專組主任檢察官張靜薰偵辦，日前衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛因油品案挨告瀆職罪，同樣由張調查中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。