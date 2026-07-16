致癌油風暴…檢認中聯等4公司有「犯罪所得」 扣押房產、土地

中聯油脂公司出產大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，引爆全台食安危機，台中地檢9日依食安法等聲押中聯總經理余凌冲，經台中地院2000萬元交保，台中高分院今撤銷發回重裁；中檢今表示，已扣押中聯等公司名下土地、房屋等不動產犯罪所得，但金額多少，檢方拒說明。

台中地檢表示，為澈底剝奪犯罪所得，維護消費者權益、食品安全秩序，7月13日就目前掌握的涉案油品銷售流向、犯罪所得範圍，向台中地院聲請扣押中聯公司、福壽實業股份有限公司、福懋油脂股份有限公司，及泰山企業股份有限公司等4家公司名下土地、房屋等不動產。

中檢表示，聲請扣押於14日經台中地院裁准，檢方也已通知地政機關辦理扣押登記。

另針對案發後主管機關持續驗出不同批號油品苯駢芘超標，檢方已透過台灣高等檢察署食品安全聯繫平台，與衛生福利部食品藥物管理署聯繫相關檢驗結果。

檢方也函請食藥署，依食品安全衛生管理法第49條之2，及依同法第49條之1訂定之「食品安全衛生管理法沒收沒入追徵追繳違法所得估算及推估計價辦法」規定，計算涉案產品的不法所得數額。

檢方表示，後續將依食藥署估算結果，綜合審酌各公司涉案情節、犯罪所得範圍及財產保全必要性，依法向法院聲請追加扣押相關公司名下不動產或其他財產，以確保將來犯罪所得沒收、追徵程序執行。