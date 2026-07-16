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愛之味也中鏢！2產品使用問題沙拉油 公布效期、開放退貨退款
中聯油脂供應的大豆沙拉油日前遭檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超出法規標準，食安風暴持續延燒，下游受影響產品名單也陸續曝光。食品大廠愛之味發布聲明，證實共有2項產品使用到相關原料，已通知各通路將指定批號商品下架，並啟動回收機制，同時公布退換貨及退款辦法。
愛之味表示，針對媒體報導大豆沙拉油檢出苯駢芘超標事件，公司第一時間啟動追蹤追溯及全面清查作業，確認受影響產品共2項，分別為：
愛之味珍保玉筍（120g玻璃瓶）：有效日期為2028年4月17日、2028年4月20日。
愛之味素食沙茶醬（2800g鐵罐）：有效日期為2029年4月14日、4月15日、4月17日及4月20日。
愛之味指出，已通知各通路將上述指定批號商品下架，並同步啟動回收作業。消費者若持有受影響產品，可憑發票或購買憑證，至原購買通路辦理退換貨或退款。
針對此次事件，愛之味強調，公司長期採購原料均依規定辦理驗收及品質管理，這次屬於上游供應商原料不符合法規所致，後續將配合主管機關要求辦理相關事宜，並持續落實食品安全管理制度，加強原料管控及產品品質管理。
愛之味也表示，除上述兩項指定產品外，其餘已銷售商品皆未使用不符合法規的大豆沙拉油，消費者可安心食用。若有退貨或產品相關疑問，可於周一至周五上午8時至12時、下午1時至5時，撥打客服專線：0800-522-189，或透過電子郵件洽詢客服，由專人協助處理。
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