中聯留樣檢體再驗出2批超標 衛福部：業者造假「合格樣本」

中聯油脂涉造假樣本，又有新證據！衛福部長石崇良表示，在福懋、福壽及泰山的第二層原油檢體驗出二批超標，分別是中聯在4月8日、4月13日所出貨，再次證明，在中聯油脂留存檢體與提供檢體，確實有很大的問題，也讓釐清原料、還是製程出問題的調查，得花更多時間。

油品事件持續擴大，截至7月15日，已波及全台超過1000家下游業者，昨「福壽不飽和大豆沙拉油」也檢出苯駢芘2.6 µg/kg，不符規定。石崇良今在立法院審查「人工生殖法修正草案」前受訪表示，中聯在4月8日、4月13日出貨的第二層原油檢體，驗出二批超標。

石崇良說，中聯油脂留存的29批樣本，除了一開始南僑通報的是不合格之外，其餘的都驗出合格。但陸續累計共有5批原油與相關油品被檢驗出苯駢芘超標不合，衛福部認定無法相信中聯的樣本。目前食藥署已針對福懋、福壽及泰山三家業者的52件原油檢體及原油所製成的321件終端產品，進行交叉比對，食藥署預計一周內完成檢驗。

石崇良強調，7月10日已經進行全面預防性下架，中聯在4月8日、4月13日所出貨的原油及相關產品，也在下架名單之列，民眾不用恐慌。而中聯4月至6月、共26批已經出貨的原油及製成下游產品也已經下架，這部分中央持續請各縣市衛生局稽查確認，市面上還有沒有相關油品或加工製品繼續流通。

至於釐清苯駢芘超標原因，衛福部努力中，等福懋、福壽及泰山的52個檢驗都驗完之後，再交叉比對上游留存檢體。流程會比較費時，待釐清之後，最終報告將由專家確認後，再正式對外公布。

行政院正研擬修正食安法，將強化第三方機構在食安事件中的「主動通報義務」與法律責任，石崇良說，納入第三方檢驗機構強制性通報的規定，是為了避免類似狀況再發生，只要出現異常結果，委託業者也應同步通報主管機關。