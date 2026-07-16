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總統頒公務員傑出貢獻獎 主任檢察官張靜薰偵辦卓榮泰等3官員挨告案

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
台北地檢署主任檢察官張靜薰榮獲「公務人員傑出貢獻獎」，並由賴清德總統頒。圖／北檢提供
台北地檢署主任檢察官張靜薰榮獲「公務人員傑出貢獻獎」，並由賴清德總統頒。圖／北檢提供

中聯油脂公司大豆沙拉油檢出一級致癌物「苯駢芘」超標，行政院長卓榮泰被質疑錯誤指令釀禍，挨告刑法公務員廢弛職務釀成災害罪，台北地檢署收案後分他字案，交由打擊民生犯罪專組主任檢察官張靜薰偵辦，日前衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛因油品案挨告瀆職罪，同樣由張調查中。

主任檢察官張靜薰任職檢察官16年，童年曾目睹祖父母的雜貨店遭波及砸毀，立志變得更堅強保護家人，也想守護每個害怕、無助的人，邁向司法之路，曾為律師、法官助理，最終成為守護公平正義的檢察官；去年張獲頒獎公務員最高殊榮「公務人員傑出貢獻獎」，並由賴清德總統頒。

張靜薰主導「洗錢防制法」全文修正並制定子法，確立防制洗錢及打詐法規基石，提升國際評鑑競爭力，她也開制度先河，成功爭取「檢察官助理」上路，另也擬具貪汙治罪條例修正草案，以法治守護國家。

國民黨籍台北市議員張斯綱、鍾沛君、柳采葳告發石崇良、姜至剛涉瀆職罪嫌，他們直指，中聯油品問題不是單一廠商違法，面對各界輿論壓力下，一連三遍改處置標準，透露出主管機關的無能、制度的失靈。柳采葳表示，這不只是一樁食安災難，而是從賴清德總統、行政院長卓榮泰，到石崇良、姜至剛等一連串大官所釀成的食安大災難，預判失靈、怠忽職守，最後因完全錯誤的決策影響下游廠商，更慘的是，全台人民跟著大官一起「陪葬」。

國民黨青年則由前發言人康晉瑜、前副發言人張文瑜、新北市議員參選人鄧凱勛、桃園市議員參選人彭康傑等人，告發政院長卓榮泰涉刑法公務員廢弛職務釀成災害罪嫌。

康晉瑜回顧此案指出，衛福部長石崇良7月8日在立法院坦承，卓榮泰7月3日已經知道致癌油的發展，卻放任衛福部直到7月9日才願意預防性的擴大下架今年4月到6月的中聯油品。食藥署7月13日公布回收油品狀況，整體5批的問題油品裡高達5756公噸的問題油品，至今竟僅回收1641公噸，比例約28%，還有7成問題油品迄今在市面上流竄，康晉瑜質疑，是否因卓榮泰的廢弛職務，才導致延誤回收油品的黃金時機？

致癌沙拉油

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