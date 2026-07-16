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國民黨團推出致癌油品即時下架資訊網 筆數最高是超商飯糰

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立法院黨團今推出「致癌油品即時下架資訊網」，整理食藥署截至15日下班前所公布的預防性下架產品資訊。圖／取自油跡可循網站
國民黨立法院黨團今推出「致癌油品即時下架資訊網」，整理食藥署截至15日下班前所公布的預防性下架產品資訊。圖／取自油跡可循網站

國民黨立法院黨團今天推出致癌油品即時下架資訊網，整理出食藥署截至7月15日7時前，所公布預防產品資訊，包括品牌、有效日期、批號及退貨資料等，隨資料公開持續更新網站，目前下架商品筆數最高的是超商飯糰，達36筆。

國民黨團公布由國民黨立委葛如鈞製作的致癌油品即時下架資訊網，網站名稱為「油跡可循」。根據這個網站，目前下架29批油品，共2萬7532.7公噸，產品440筆，有360家下游業者待追蹤。下架產品首當其衝是超商飯糰，其次是禾家鄉·麵食27筆，第三是超商便當23筆；產品分類以加工食品，冷凍食品、肉品及其他加工食品最高，其次是醬料，沙拉醬、湯底、調味醬等。

葛如鈞指出，網站揭露油從工廠到餐桌的旅程，包括原料流向、製成產品、檢出超標、下架回收等完整過程；另也建置毒油流向圖，呈現問題油品流向哪些品牌、業者，以及各家產品受到影響的情況。

葛如鈞說，初期檢驗結果顯示，多項油品的污染物檢出值超標，數值包括2.5、2.9、3.8、4.3，甚至高達8.1，政府標準為2，最高超標達數倍。網站增置回收追蹤功能，持續更新下架及回收進度。

網站提供產品清單與內容查詢功能，民眾輸入產品名稱、品牌、製造商、批號或有效日期，可查詢是否為受影響商品，可依食品分類及目前狀態篩選。

葛如鈞表示，目前有許多仍在保存期限內產品，食藥署及衛福部沒有完整公布批號資訊，希望政府盡速全面公開。

葛如鈞說，民眾不能只看產品名稱，即使同一產品名稱，不同批號、不同有效日期，結果可能完全不同，一定要核對製造商、批號及有效日期。網站整理出各產品的退貨期限、退貨所需憑證、客服電話及官方公告，讓民眾不必一家一家打電話詢問。

國民黨團書記長林沛祥表示，這次食安風暴，人民不得不自己求生，黨團整合目前公開的所有產品品牌，讓民眾可以快速掌握，網站隨著資訊公開持續更新，若有相關資訊沒有揭露，歡迎民眾提供，做這個網站，是因為政府把資訊藏起來，政府選擇蓋牌，黨團就掀牌。

超商 葛如鈞 國民黨團 致癌沙拉油

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