地方搶快公布！石崇良：台中非常盡責 但問題油可能流向其他縣市

中聯油脂被驗出苯駢芘超標事件延燒，目前除追查原因以及補強食安管理漏洞，關於處理SOP，行政院長卓榮泰不滿台中市「搶快」公布問題油品流向，引發中央與地方到底是競爭，還是合作的討論。衛福部長石崇良表示，台中市非常盡責，在第一時間主動公布流向，但可能有一些產品已經流向其他縣市，跨縣市狀況應由中央協調。

石崇良指出，依據「食安法」，食品安全管理採中央與地方分工合作模式，中央負責法規與政策的制定，地方則負責第一線的稽查與執行。這次出問題的中聯油脂，廠房設置於台中港區內，而下游廠商泰山登記於台北市，工廠位在彰化縣，福懋、福壽登記於台中市，都涉及跨縣市，若由中央統一協調，能避免致癌油名單有不一致的情形。

石崇良肯定台中市處理中聯問題油，包括彰化縣衛生局接獲泰山公司自主通報後，即督促業者暫停販售及下架回收，中部縣市迅速與衛福部聯手勒令問題油品停工與擴大預防性下架。不過台中市第一次發布的名單，與食藥署所發布的名單確實有些出入。站在中央角度，希望資料正確蒐整後，民眾能夠清楚，不必混淆，也不會產生恐慌。

至於中央有沒有怪罪台中市搶快發布？石崇良強調，重大食安事件的協調與調查，地方主管機關有第一線稽查與抽驗的權責，分工明確也是這次食安法的修法方向，藉由中央、地方的協作，縮短公部門處理食安異常事件的應變時差。