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北市油品檢驗專案結果出爐 「福壽不飽和大豆沙拉油」苯駢芘超標

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市衛生局昨天前往泰山下游17家廠商稽查、全面預防性下架。圖／北市衛生局提供
北市衛生局昨天前往泰山下游17家廠商稽查、全面預防性下架。圖／北市衛生局提供

中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，北市衛生局7月2日啟動油品檢驗專案，擴大抽驗30件當時公布問題油品以外的其他市售油品，今日報告出爐，其中1件「福壽不飽和大豆沙拉油」（有效日期：10/4/2028，為台中食安處7月12日新公布的批號314-1150410油品）檢出苯駢芘2.6 µg/kg（標準：2.0 µg/kg），不符規定。

衛生局表示，針對台中市食安處提供第4、第5批問題油品，今日已完成稽查15家，2家持續追查中，已要求業者即刻完成全面下架。另對於南僑油脂產製的再製食品流向下游業者，衛生局已稽查95家下游，將持續查察該公司回收作業，避免問題油品流入市面。

衛生局7月2日至今累計下架油品及再製品共逾7萬公斤，包括福壽、福懋問題油品606.28公斤，預防性下架泰山相關油品2萬5691公斤，以及下架南僑油脂公司產製7項再製產品4萬3805.3公斤。

教育局截至今天已掌握北市受影響團膳業者共計12家（增列3家團膳業者為味安美食股份有限公司、上將食品有限公司及宏遠食品股份有限公司）、受影響學校共計100所（增列12所學校，包含雙園國小、西園國小、華江國小、大理國小、和平實小、吳興國小、龍安國小、忠孝國中、和平高中、松山家商、東新國小附設幼兒園及文山特教學校）。

教育局赴團膳業者及學校進行油品清點及封存作業，並請學校務必及時通知家長知悉掌握。

北市府強調，此次中聯油品案是屬全國性重大食品安全事件，目前行政院消費者保護處已指示消基會及消保協會等協助一般民眾求償，未來兩單位也會在法律責任底定後，配合教育部協助受影響各縣市教育局處及學校依法求償。

福壽 致癌沙拉油

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