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率先公布問題油流向遭卓揆質疑　盧秀燕：台中不會盲目跟隨錯誤方向

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市政府此前率先公布問題油品流向，遭行政院長卓榮泰質疑。台中市長盧秀燕今天表示，若方向正確，中央地方本來就該攜手合作，但如果方向不正確，台中市政府不會盲目跟隨。圖／台中市政府提供
台中市政府此前率先公布問題油品流向，遭行政院長卓榮泰質疑。台中市長盧秀燕今天表示，若方向正確，中央地方本來就該攜手合作，但如果方向不正確，台中市政府不會盲目跟隨。圖／台中市政府提供

行政院長卓榮泰上周在行政院會上，質疑台中市政府為何要「搶快」公布問題油品流向，台中市長盧秀燕今天下午赴台大政治營演講，她強調，民眾健康不能等，台中一向採取最高食安標準，雖然會跟中央共同合作，但如果中央方向錯誤，中市府不會盲目跟隨。

行政院上周開院會，據了解，卓榮泰在會中質問台中市副市長黃國榮，「為什麼要搶快」，而不是和中央同時間公布問題油品流向？中央地方應該合作而非競爭。黃國榮今天證實，中央的確對中市府率先公布「不以為然」，但查到哪、公布到哪是台中的政策方向。

盧秀燕今天下午赴台大政治營演講，學生同樣問及此事，盧表示，當時中央有請台中市政府先等等，但市府不同意；民眾健康不能等，市府身為地方衛生主管機關，愈早讓民眾掌握消息，愈能降低問題油被吃到肚子裡的可能性。

盧秀燕指出，中市府去年到中聯油公司查廠3次，其中一次就是和中央聯合稽查，所以中央地方本來就是共同合作，但民眾的安全、權益與健康至高無上，台中市府不會因為自己只是地方政府，就不去做對的事情，應該要走正確的路、採取正確的步驟。

盧秀燕強調，如果都走在正確的路上，中央和地方的確應該攜手合作，但若中央的方向不正確，台中市政府不會盲目跟隨；中市府對食安的態度一向採取最高標準，查到哪、公布到哪，不只是這次問題油事件，此前所有食安事件都是這樣。

盧秀燕 台中 卓揆 致癌沙拉油

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