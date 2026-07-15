波及業者家數暴增！食藥署曝1006家下游業者受影響 合計回收逾7600公噸

中聯油脂致癌油品批數共計5批，衛福部食藥署日前公布首批疑慮油品下游共波及360家業者，該署副署長王德原說，今天進一步統計共5批疑慮油品，包含中游的泰山、福懋油、福壽及其下游食品業者，總計受影響業者家數增加至1006家，新增646家業者，而目前包括這5家業者及下游產品，以及其他批號相關預防性下架產品，合計共回收7682.2公噸，數字將陸續增加。

中聯油脂已確認為致癌疑慮油品批號共5批，包括315-1150404、318-1150406、314-1150410、315-1150510、313-1150512，其中游分裝的調和油及更下游的食品成品包括即食食品等，一律不可上下。王德原說，除最初的315-1150404批號共影響下游360家業者，今天進一步匯整資料，加上其餘4批號，總計影響業者家數為1006家，產品全數在7月10日下架且不得再上架。

除已確認為疑慮批號產品外，食藥署另要求中聯油脂4至6月生產共29批、逾2.7萬公噸油品及其下游產品，一併預防性下架。王德原說，截至今天中午11時為止，5批不合格批號相關產品共下架1661.6公噸，其餘批號預防性下架總重為6020.6公噸，合計下架7682.2公噸，較7月14日統計回收總重7619.5公噸，新增回收62.7公噸，隨業者陸續完成盤點，預期數字將微幅上升。

根據食藥署公布1006家業者名單，受影響者不乏國內知名業者，包括全聯、樂雅樂、好樂迪、故宮晶華、貳樓餐廳、聯華食品、點點心、金色三麥、桂冠、路易莎、好市多等。至於回收進度細項，批號315-1150404回收413.3公噸，批號315-1150512回收512.1公噸，批號315-1150510回收328.2公噸，批號318-1150406回收243.6公噸，批號314-1150410回收164.4公噸。

扣除5批疑慮油品，其下游產品一律不可再上架，其餘24批預防性下架產品，食藥署將在下周一前完成檢測，並陸續公布可再上架產品名單。