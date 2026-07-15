中聯問題油波及高雄13校午餐 教育局全面下架封存

高雄校園午餐用油也中招！受到中聯油脂問題油品事件波及，教育局清查發現，供應校園團膳的佳琪食品曾使用疑慮油品，影響13所學校，已要求業者全面停用、預防性下架回收並完成封存，開學前將再次全面稽查校園用油，要求業者逐批提出檢驗合格報告，才能恢復供應。

教育局指出，這次受影響學校包括明義國小、屏山國小（含附幼）、勝利國小（含附幼）、新上國小（含附幼）、福山國小、鎮昌國小（含附幼）、前金國小、前金幼兒園、楠梓國小、左營高中、裕誠幼兒園、私立新光高中及私立正義高中。

接獲衛生局通知後，立即掌握油品流向，要求學校與團膳業者停止使用問題油品，並同步向家長說明處置措施，經逐校查核，問題油品及產品均已完成下架、清點與封存，未再供應學生食用。

此次處置採取「預防性管理」原則，依照食品藥物管理署及衛生局公布名單更新資訊，也要求各校每天盤點廚房與庫房油品，凡屬公告中聯相關產品，不論批號，一律先下架回收。

除即時應變，教育局也要求若遇重大食安事件，經主管機關認定屬高風險食材，供餐業者須主動提出同類食材檢驗合格證明，此次更要求相關油品逐批提供檢驗報告，經學校確認安全無虞後才能使用。

針對新學期的風險管控，教育局表示，9月開學前再度會同衛生局稽查各校午餐供應油品，督導學校與團膳業者落實食材溯源、進貨驗收及食品安全管理，若業者違反契約規定，將依契約辦理扣款、罰款，情節重大者不排除終止契約，以降低校園食安風險。