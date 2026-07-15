快訊

朋友都說是爽缺！她月薪6萬仍喊心累 網一看超羨慕：離職換我來

致癌油案政院稱「沒人要蓋牌」 蔣萬安轟：不只蓋牌、更是包庇無能

伊朗「不肯親吻戒指」！川普對伊朗開戰20周陷泥沼 軍事外交雙迷航

聽新聞
0:00 / 0:00

中聯問題油波及高雄13校午餐 教育局全面下架封存

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

高雄校園午餐用油也中招！受到中聯油脂問題油品事件波及，教育局清查發現，供應校園團膳的佳琪食品曾使用疑慮油品，影響13所學校，已要求業者全面停用、預防性下架回收並完成封存，開學前將再次全面稽查校園用油，要求業者逐批提出檢驗合格報告，才能恢復供應。

教育局指出，這次受影響學校包括明義國小、屏山國小（含附幼）、勝利國小（含附幼）、新上國小（含附幼）、福山國小、鎮昌國小（含附幼）、前金國小、前金幼兒園、楠梓國小、左營高中、裕誠幼兒園、私立新光高中及私立正義高中。

接獲衛生局通知後，立即掌握油品流向，要求學校與團膳業者停止使用問題油品，並同步向家長說明處置措施，經逐校查核，問題油品及產品均已完成下架、清點與封存，未再供應學生食用。

此次處置採取「預防性管理」原則，依照食品藥物管理署及衛生局公布名單更新資訊，也要求各校每天盤點廚房與庫房油品，凡屬公告中聯相關產品，不論批號，一律先下架回收。

除即時應變，教育局也要求若遇重大食安事件，經主管機關認定屬高風險食材，供餐業者須主動提出同類食材檢驗合格證明，此次更要求相關油品逐批提供檢驗報告，經學校確認安全無虞後才能使用。

針對新學期的風險管控，教育局表示，9月開學前再度會同衛生局稽查各校午餐供應油品，督導學校與團膳業者落實食材溯源、進貨驗收及食品安全管理，若業者違反契約規定，將依契約辦理扣款、罰款，情節重大者不排除終止契約，以降低校園食安風險。

高雄 教育局 致癌沙拉油

延伸閱讀

中聯毒油波及881校 食安辦：該罰就罰、該公布就公布、該下架就下架

問題油品流入逾千所校園 國教署：供應商若有重大食安永不能進校園

致癌油品流入校園 食安辦：623校、258幼兒園預防性下架

致癌油風波…北市再新增17家下游業者 海霸王等17家連鎖也預防性下架

相關新聞

致癌油風暴 陸國台辦批民進黨企圖「蓋牌」漠視民生

台灣致癌油品風波已延燒半個月，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，苯駢芘是一級致癌物質，面對如此重大的食安事件，民進黨當局拖延處置，企圖「蓋牌」隱瞞訊息，「充分暴露其漠視民生的醜惡嘴臉」。

波及業者家數暴增！食藥署曝1006家下游業者受影響 合計回收逾7600公噸

中聯油脂致癌油品批數共計5批，衛福部食藥署日前公布首批疑慮油品下游共波及360家業者，該署副署長王德原說，今天進一步統計共5批疑慮油品，包含中游的泰山、福懋油、福壽及其下游食品業者，總計受影響業者家數增加至1006家...

致癌沙拉油拖了20天才下架？ 消基會籲政府建立第三方檢驗強制通報機制

中聯油脂大豆沙拉油驗出一級致癌物苯(a)駢芘，受影響產品高達401項。消基會今日發新聞稿指出，本案暴露出的最大問題不只是「超標」本身，而是「知道問題，卻沒有立即通報」的20天食安空窗期，呼籲政府建立「第三方檢驗強制通報機制」，補上致命制度漏洞，建構從源頭到餐桌的食品安全防線。

卓榮泰不滿台中搶快公布問題油流向 黃健豪批：做事慢卻罵做事快的人

傳行政院長卓榮泰本月9日在行政院會上，不滿台中市率先公布問題油品流向，當面質疑台中市副市長黃國榮「為什麼要搶快？」國民黨立委黃健豪批評，地方政府有責任告訴民眾哪些商品有問題，「怎麼會做事慢的人，還來罵做事快的人？」

公布問題油品流向被卓揆嗆「搶快」？台中副市長：中央的確不以為然

致癌油事件風波不斷，行政院上周開院會討論時，被爆出行政院長卓榮泰不滿台中市率先公布問題油品流向，問出席的台中副市長黃國榮「為什麼要搶快」？黃表示，中央當時的確對台中市的作法不以為然，但「查到哪公布到哪」是市長盧秀燕的政策方向，以最高標準守護食安。

毒油風暴全台260校直接中鏢 新北76校、中市69校居一二

毒油影響全台食安，立法院財政委員會今日進行食安專報。據教育部報告，截至7月14日，直接使用油品的學校有260所，分別是台北市64校、新北市76校、桃園市13校、台中市69校、台南市13校、高雄市14校、基隆市11校；疑似使用受影響產品共計861所學校及334所幼兒園，涉及20個縣市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。