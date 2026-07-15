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致癌沙拉油拖了20天才下架？ 消基會籲政府建立第三方檢驗強制通報機制

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
中聯油脂大豆沙拉油驗出一級致癌物苯(a)駢芘，受影響產品高達401項。聯合報系資料照
中聯油脂大豆沙拉油驗出一級致癌物苯(a)駢芘，受影響產品高達401項。聯合報系資料照

中聯油脂大豆沙拉油驗出一級致癌物苯(a)駢芘，受影響產品高達401項。消基會今日發新聞稿指出，本案暴露出的最大問題不只是「超標」本身，而是「知道問題，卻沒有立即通報」的20天食安空窗期，呼籲政府建立「第三方檢驗強制通報機制」，補上致命制度漏洞，建構從源頭到餐桌的食品安全防線。

7月2日衛生福利部食品藥物管理署公布，中聯油脂生產之大豆沙拉油檢出一級致癌物苯(a)駢芘（Benzo[a]pyrene, BaP）超過我國法定限量，問題油品流向多家油脂製造商、食品加工廠、餐飲業、校園團膳及零售通路，引發大規模產品預防性下架與回收，受影響產品已達401項產品，事件持續擴大，造成消費者高度不安。

消基會表示，肯定主管機關於接獲通報後立即啟動稽查、追查流向、要求預防性下架及資訊揭露，也肯定依法自主通報之企業。然而，真正值得社會深刻檢討的是：如果問題產品早已被發現，為何仍必須等待近20天才啟動政府介入？消費者是否仍然只能仰賴企業自主誠信，才能保障自身食品安全？此一事件已不只是單純的油品汙染事件，而是再次暴露我國食品安全管理制度仍存在「通報時差」、「風險預警不足」及「供應鏈管理不完整」等重大制度漏洞。

依《食品安全衛生管理法》第七條第五項規定，食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應立即停止製造、加工、販售，辦理回收，並通報主管機關。

消基會指出，本案顯示目前制度仍完全仰賴食品業者自行判斷何時通報主管機關。實務上，企業往往在收到初步檢驗結果後，再進行自主複驗，以確認結果是否一致。雖然複驗本身具有品質管理意義，但若複驗期間產品仍持續流通市場，便可能形成食品安全風險空窗期，甚至成為延遲通報的灰色地帶。

為重建消費者信心，消基會呼籲衛生福利部及食品藥物管理署儘速推動下列改革：

一、建立第三方檢驗機構異常結果強制通報制度，縮短食安風險空窗期。

二、全面檢討食品油脂管理制度，建立從原料、生產、加工、流通到販售之全鏈管理。

三、建立高風險食品、高風險製程及高風險業者分級管理制度，提高抽驗及查核頻率。

四、強化製程監測，將高溫加工汙染物納入常態性監測計畫。

五、整合食品追溯追蹤、物流及資訊平台，建立即時流向管理系統。

六、建立跨中央與地方食安通報平台及單一公開查詢系統，提升資訊透明。

七、提升中央及地方檢驗量能，建立快速檢驗與確認檢驗雙軌制度。

八、提高違規裁罰及企業責任，完善風險溝通機制，保障消費者健康權與知情權。

九、落實問題商品的下架、回收、退貨（款）機制（包括實體商店和電商系統）。

十、回收油品應在政府主管機關的監督下，進行銷毀或再製利用，並公告周知，以安消費者信心及滿足知情權。

消基會 致癌沙拉油

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