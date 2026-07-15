油品風暴延燒！全家退款商品擴大至9款 雞胸、桂冠沙拉都入列

油品事件持續延燒，全家便利商店再度更新退款公告，新增桂冠沙拉、黑胡椒蒜味雞柳條及義式經典嫩雞胸等3款商品，連同13日公布的6項商品，符合退款條件品項已擴大至9款。消費者凡於指定期間購買符合公告批號商品，即日起至9月13日止，可持相關購買憑證至全台任一全家門市辦理退款。

全家表示，14日新增開放退款商品包括桂冠沙拉、黑胡椒蒜味雞柳條及義式經典嫩雞胸。其中，桂冠沙拉適用購買日期為4月9日至7月5日，商品效期批號為7月8日至7月15日；黑胡椒蒜味雞柳條適用購買日期為3月28日至4月30日，商品效期批號為4月27日至4月30日；義式經典嫩雞胸適用購買日期為5月7日至6月12日，商品效期批號為6月6日至6月8日及6月10日至6月12日。

全家13日已率先針對主管機關公告的預防性下架產品啟動首波退款作業，包括黃金魚堡、魔王愛吃辣雞堡、粗飽系雞排炒飯、鐵板滑蛋炸豬排丼、美式雞腿堡，以及線上販售的Fami煮煮指定品項等6項商品。前5項商品可持發票、交易明細、會員消費紀錄、刷卡紀錄等購買證明，或可辨識效期批號的商品至全台門市退款；Fami煮煮則須致電客服專線0800-221-363，提供訂單（物流）批號、消費日期及品項名稱辦理退款。

全家指出，目前門市架上供應商品經檢視，未涉及主管機關公告的疑慮批號油品，後續將持續配合衛福部及地方政府調查進度，並依主管機關最新公告，滾動式辦理預防性下架、回收及退款等相關措施，以保障消費者權益。

全家強調，公司重視食品安全，恪守食品安全衛生法規，針對供應商採三級管理與三階追溯機制，每年投入上千萬元委託第三方公證單位執行工廠評鑑、原物料審查及後市場監測，持續強化供應商及上游廠商的溯源管理，落實食安自主管理。