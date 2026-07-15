快訊

不只偷拍還能回放 愛爾麗7家涉案分店、療程全揭露

傳承三代回憶沒了！台南80年甜品老店宣布「無限期停業」：突遭逢重大變故

「大寶」蔣得立錄取建中！繼師大附中國中部後再當蔣萬安學弟

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰不滿台中搶快公布問題油流向 黃健豪批：做事慢卻罵做事快的人

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨立委黃健豪。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委黃健豪。圖／聯合報系資料照片

傳行政院長卓榮泰本月9日在行政院會上，不滿台中市率先公布問題油品流向，當面質疑台中市副市長黃國榮「為什麼要搶快？」國民黨立委黃健豪批評，地方政府有責任告訴民眾哪些商品有問題，「怎麼會做事慢的人，還來罵做事快的人？」

衛福部9日在行政院會報告「中聯油脂大豆沙拉油事件，政府處置與精進作為」，當天六都代表均與會。據傳現場氣氛火爆，卓榮泰不滿台中市府率先公布224家廠，跟衛福部手上的資料不一樣，在會中指「中央地方是合作，不是競爭」並嗆地方「不要搶快！」；黃國榮則回應說「這不是競爭，我們台中市查出來，就是公告出來」。

黃健豪表示，今天已經7月15日了，衛福部公布致癌油產品，到現在都只有到7月9日。民眾對食安最大恐懼來源就是不知情，政府有責任告訴民眾哪些商品有問題。台中市府立場很明確，就是查到哪裡公布到哪？「不會像行政院一樣，理由一大堆」。

黃健豪表示，台中市府到7月14日，已經公布問題油第三層業者，衛福部卻只公布到7月9日，這表示地方政府很積極在查。台中市府的做法就跟當初面對疫情、豬瘟事件一樣，得知消息後就立刻公布數據讓民眾知情。

黃健豪說，中央嗆地方政府搶快，如此說法只是顯得行政院沒有很積極在查問題油流向，反而是地方政府很積極卻被中央質疑。

卓榮泰 台中 黃健豪 致癌沙拉油

延伸閱讀

公布問題油品流向被卓揆嗆「搶快」？台中副市長：中央的確不以為然

致癌油延燒 陳清崧點名卓榮泰：根本是「毒油門神」

影／毒油案卓榮泰表態「虛心受教」 點名讚盧秀燕：聯手護食安

影／致癌油事件引恐慌 卓榮泰深感遺憾未道歉「自我檢討與反省」

相關新聞

毒油苯駢芘「高溫烹調就有」 林靜儀：不鼓勵大家吃炸雞排

因毒油事件，立法院財政委員會今日進行食安專報，國民黨立委賴士葆問食用到毒油能否抽血檢測殘留物，衛福部次長林靜儀回應無法靠抽血驗出，並指高溫烹調如炸雞排即會產生苯駢芘，建議少吃高溫、高油食物，賴反問：「你告訴民眾不要吃炸雞排？」林回：「本來炸雞排就不是我們要鼓勵大家吃的食物。」

炸雞店、團膳業者也中招！中聯問題油延燒台南增至39家業者受影響

中聯油脂問題油品事件持續延燒，食藥署目前累計公布5批問題油品，受影響產品增至42項、179批號，台南市持續推動「食安標章」強化民眾信心，不過，衛生局統計，全市受影響下游業者增至39家，已累計下架回收問題油品3913公斤，受影響範圍逐漸擴大。

毒油風暴全台260校直接中鏢 新北76校、中市69校居一二

毒油影響全台食安，立法院財政委員會今日進行食安專報。據教育部報告，截至7月14日，直接使用油品的學校有260所，分別是台北市64校、新北市76校、桃園市13校、台中市69校、台南市13校、高雄市14校、基隆市11校；疑似使用受影響產品共計861所學校及334所幼兒園，涉及20個縣市。

卓榮泰不滿台中搶快公布問題油流向 黃健豪批：做事慢卻罵做事快的人

傳行政院長卓榮泰本月9日在行政院會上，不滿台中市率先公布問題油品流向，當面質疑台中市副市長黃國榮「為什麼要搶快？」國民黨立委黃健豪批評，地方政府有責任告訴民眾哪些商品有問題，「怎麼會做事慢的人，還來罵做事快的人？」

公布問題油品流向被卓揆嗆「搶快」？台中副市長：中央的確不以為然

致癌油事件風波不斷，行政院上周開院會討論時，被爆出行政院長卓榮泰不滿台中市率先公布問題油品流向，問出席的台中副市長黃國榮「為什麼要搶快」？黃表示，中央當時的確對台中市的作法不以為然，但「查到哪公布到哪」是市長盧秀燕的政策方向，以最高標準守護食安。

致癌油風暴延燒16天 李四川競辦酸蘇巧慧「有問避答」

致癌油事件爆發至今已半個月，李四川競選辦公室發言人郭音蘭今再度質疑民進黨新北市長參選人蘇巧慧至今「有問避答」已16天，完全沒盡到立委應有的監督職責，郭痛批連總統賴清德都知道要向國人說明，身為立委的蘇巧慧神隱至今，卻不敢依職責要求中央給人民一個交代，令人失望。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。