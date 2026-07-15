卓榮泰不滿台中搶快公布問題油流向 黃健豪批：做事慢卻罵做事快的人

傳行政院長卓榮泰本月9日在行政院會上，不滿台中市率先公布問題油品流向，當面質疑台中市副市長黃國榮「為什麼要搶快？」國民黨立委黃健豪批評，地方政府有責任告訴民眾哪些商品有問題，「怎麼會做事慢的人，還來罵做事快的人？」

衛福部9日在行政院會報告「中聯油脂大豆沙拉油事件，政府處置與精進作為」，當天六都代表均與會。據傳現場氣氛火爆，卓榮泰不滿台中市府率先公布224家廠，跟衛福部手上的資料不一樣，在會中指「中央地方是合作，不是競爭」並嗆地方「不要搶快！」；黃國榮則回應說「這不是競爭，我們台中市查出來，就是公告出來」。

黃健豪表示，今天已經7月15日了，衛福部公布致癌油產品，到現在都只有到7月9日。民眾對食安最大恐懼來源就是不知情，政府有責任告訴民眾哪些商品有問題。台中市府立場很明確，就是查到哪裡公布到哪？「不會像行政院一樣，理由一大堆」。

黃健豪表示，台中市府到7月14日，已經公布問題油第三層業者，衛福部卻只公布到7月9日，這表示地方政府很積極在查。台中市府的做法就跟當初面對疫情、豬瘟事件一樣，得知消息後就立刻公布數據讓民眾知情。

黃健豪說，中央嗆地方政府搶快，如此說法只是顯得行政院沒有很積極在查問題油流向，反而是地方政府很積極卻被中央質疑。