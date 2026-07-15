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公布問題油品流向被卓揆嗆「搶快」？台中副市長：中央的確不以為然

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市副市長黃國榮表示，上周行政院會上，中央的確對台中市率先公布問題油品流向的作法不以為然；「查到哪公布到哪」是市長盧秀燕宣示的政策方向，也是民眾對政府守護食安的要求。聯合報系資料照
台中市副市長黃國榮表示，上周行政院會上，中央的確對台中市率先公布問題油品流向的作法不以為然；「查到哪公布到哪」是市長盧秀燕宣示的政策方向，也是民眾對政府守護食安的要求。聯合報系資料照

致癌油事件風波不斷，行政院上周開院會討論時，被爆出行政院長卓榮泰不滿台中市率先公布問題油品流向，問出席的台中副市長黃國榮「為什麼要搶快」？黃表示，中央當時的確對台中市的作法不以為然，但「查到哪公布到哪」是市長盧秀燕的政策方向，以最高標準守護食安。

本報獨家報導，7月9日的行政院會上，食藥署報告中聯油脂事件，卓榮泰表示7月3日衛福部還在討論時，就看到台中市政府發布224家問題油品流向廠商，但跟衛福部手上資料不一樣，造成一些困擾，希望地方政府不要搶快，要全國一致來做。

黃國榮今天受訪表示，當天院會上，中央的確對中市府當時率先公布問題油品流向的作法，比較不贊同或不以為然；「查到哪公布到哪」本來就是台中市的政策、盧市長的宣示，民眾非常在意食安問題，現在中央與地方的方向愈趨一致，最重要的還是攜手合作解決問題。

地方政界人士認為，這次致癌油風暴屢屢傳出「蓋牌」爭議，但無論是中央還是地方的公務機關，應該都不會有人想要主動蓋牌，問題可能是主政者是否有與時俱進，現在是訊息時代，民眾對政府公布訊息的速度要求很高，若一味依照過去的標準，恐怕不能滿足民眾的需求。

政界人士指出，從事件發生到現在，無論是中央還是地方，都朝著「標準更嚴、速度更快」的方向處理，這本來是好事，說明政策有滾動檢討，但另一方面，政治口水戰愈演愈烈，已經不是在討論如何解決問題，反而是究責、甩鍋，恐怕只會讓事情變得更複雜。

卓揆 台中 中央 致癌沙拉油

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