快訊

不只偷拍還能回放 愛爾麗7家涉案分店、療程全揭露

傳承三代回憶沒了！台南80年甜品老店宣布「無限期停業」：突遭逢重大變故

「大寶」蔣得立錄取建中！繼師大附中國中部後再當蔣萬安學弟

聽新聞
0:00 / 0:00

毒油風暴全台260校直接中鏢 新北76校、中市69校居一二

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院財政委員會今天進行政府食品安全管理機制、食安五環與校園食安預算執行及審核結果，邀請審計部審計長陳瑞敏（左起）、衛福部次長林靜儀及教育部次長張廖萬堅、食藥署副署長蔡淑貞等人進行報告並備詢。記者杜建重／攝影
立法院財政委員會今天進行政府食品安全管理機制、食安五環與校園食安預算執行及審核結果，邀請審計部審計長陳瑞敏（左起）、衛福部次長林靜儀及教育部次長張廖萬堅、食藥署副署長蔡淑貞等人進行報告並備詢。記者杜建重／攝影

毒油影響全台食安，立法院財政委員會今日進行食安專報。據教育部報告，截至7月14日，直接使用油品的學校有260所，分別是台北市64校、新北市76校、桃園市13校、台中市69校、台南市13校、高雄市14校、基隆市11校；疑似使用受影響產品共計861所學校及334所幼兒園，涉及20個縣市。

立院財委會今進行「政府食品安全管理機制、食安五環與校園食安預算執行及審核結果」專題報告。據教育部報告，教育部在食藥署7月1日首次公布受影響油品及相關產品資訊後，立即運用「校園食材登錄平台」比對全國學校食材登錄資料，掌握曾採購涉案廠商產品的學校名單，截至7月14日止，有7個縣市、共計260所學校使用，分別是台北市64校、新北市76校、桃園市13校、台中市69校、台南市13校、高雄市14校、基隆市11校；疑似使用受影響產品共計861所學校、334所幼兒園，分布20個縣市。

面對國民黨立委林思銘關切，教育部次長張廖萬堅表示，861校非直接使用油品，而是使用衛福部公布440項第二層加工食品。260校是指直接使用到那三家的油品（指福懋、福壽、泰山），現已全面下架、更換，教育部也配合地方進行查封。

張廖萬堅表示，這些數字是教育部7月1日一接到通知後，馬上透過校園食材登錄平台，以擴大登錄方式，針對有疑慮油品進行全部清查，一共有1385校。經查，截至昨日，就是260所學校，分別是台北64校、新北76校、桃園13校、台中69校、台南13校、高雄14校、基隆11校，從幼兒園到大學都有。

林思銘表示，教育部是否協助學生家長對廠商提出民事告訴？張廖萬堅表示肯定，行政院消保處已指示消基會及消保協會等協助民眾，這兩單位也會配合學校，在法律責任擬定後，教育部會協助受影響各縣市學校依法求償。

致癌沙拉油 食安 教育部

延伸閱讀

致癌油品流入校園 食安辦：623校、258幼兒園預防性下架

中聯毒油波及881校 食安辦：該罰就罰、該公布就公布、該下架就下架

問題油品流入逾千所校園 國教署：供應商若有重大食安永不能進校園

卓榮泰承諾修正食安法 林靜儀：針對自主通報修正

相關新聞

毒油苯駢芘「高溫烹調就有」 林靜儀：不鼓勵大家吃炸雞排

因毒油事件，立法院財政委員會今日進行食安專報，國民黨立委賴士葆問食用到毒油能否抽血檢測殘留物，衛福部次長林靜儀回應無法靠抽血驗出，並指高溫烹調如炸雞排即會產生苯駢芘，建議少吃高溫、高油食物，賴反問：「你告訴民眾不要吃炸雞排？」林回：「本來炸雞排就不是我們要鼓勵大家吃的食物。」

炸雞店、團膳業者也中招！中聯問題油延燒台南增至39家業者受影響

中聯油脂問題油品事件持續延燒，食藥署目前累計公布5批問題油品，受影響產品增至42項、179批號，台南市持續推動「食安標章」強化民眾信心，不過，衛生局統計，全市受影響下游業者增至39家，已累計下架回收問題油品3913公斤，受影響範圍逐漸擴大。

毒油風暴全台260校直接中鏢 新北76校、中市69校居一二

毒油影響全台食安，立法院財政委員會今日進行食安專報。據教育部報告，截至7月14日，直接使用油品的學校有260所，分別是台北市64校、新北市76校、桃園市13校、台中市69校、台南市13校、高雄市14校、基隆市11校；疑似使用受影響產品共計861所學校及334所幼兒園，涉及20個縣市。

卓榮泰不滿台中搶快公布問題油流向 黃健豪批：做事慢卻罵做事快的人

傳行政院長卓榮泰本月9日在行政院會上，不滿台中市率先公布問題油品流向，當面質疑台中市副市長黃國榮「為什麼要搶快？」國民黨立委黃健豪批評，地方政府有責任告訴民眾哪些商品有問題，「怎麼會做事慢的人，還來罵做事快的人？」

公布問題油品流向被卓揆嗆「搶快」？台中副市長：中央的確不以為然

致癌油事件風波不斷，行政院上周開院會討論時，被爆出行政院長卓榮泰不滿台中市率先公布問題油品流向，問出席的台中副市長黃國榮「為什麼要搶快」？黃表示，中央當時的確對台中市的作法不以為然，但「查到哪公布到哪」是市長盧秀燕的政策方向，以最高標準守護食安。

影／林沛祥批食安「蓋牌」成慣 質疑政府早知假油卻未說明

國民黨立院黨團上午舉行記者會，書記長林沛祥表示，近期中聯油脂致癌油事件引發全台關注，但這並非今年首起油品食安爭議。他質疑，政府今年1月早已掌握疑似以廉價橄欖粕油混充高價橄欖油案件，檢調也已介入偵辦，相關產品陸續下架，政府卻未主動向社會完整說明，也未全面清查，直到媒體報導後才引發外界關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。