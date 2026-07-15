毒油風暴全台260校直接中鏢 新北76校、中市69校居一二

毒油影響全台食安，立法院財政委員會今日進行食安專報。據教育部報告，截至7月14日，直接使用油品的學校有260所，分別是台北市64校、新北市76校、桃園市13校、台中市69校、台南市13校、高雄市14校、基隆市11校；疑似使用受影響產品共計861所學校及334所幼兒園，涉及20個縣市。

立院財委會今進行「政府食品安全管理機制、食安五環與校園食安預算執行及審核結果」專題報告。據教育部報告，教育部在食藥署7月1日首次公布受影響油品及相關產品資訊後，立即運用「校園食材登錄平台」比對全國學校食材登錄資料，掌握曾採購涉案廠商產品的學校名單，截至7月14日止，有7個縣市、共計260所學校使用，分別是台北市64校、新北市76校、桃園市13校、台中市69校、台南市13校、高雄市14校、基隆市11校；疑似使用受影響產品共計861所學校、334所幼兒園，分布20個縣市。

面對國民黨立委林思銘關切，教育部次長張廖萬堅表示，861校非直接使用油品，而是使用衛福部公布440項第二層加工食品。260校是指直接使用到那三家的油品（指福懋、福壽、泰山），現已全面下架、更換，教育部也配合地方進行查封。

張廖萬堅表示，這些數字是教育部7月1日一接到通知後，馬上透過校園食材登錄平台，以擴大登錄方式，針對有疑慮油品進行全部清查，一共有1385校。經查，截至昨日，就是260所學校，分別是台北64校、新北76校、桃園13校、台中69校、台南13校、高雄14校、基隆11校，從幼兒園到大學都有。

林思銘表示，教育部是否協助學生家長對廠商提出民事告訴？張廖萬堅表示肯定，行政院消保處已指示消基會及消保協會等協助民眾，這兩單位也會配合學校，在法律責任擬定後，教育部會協助受影響各縣市學校依法求償。