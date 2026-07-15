炸雞店、團膳業者也中招！中聯問題油延燒台南增至39家業者受影響

中聯油脂問題油品事件持續延燒，食藥署目前累計公布5批問題油品，受影響產品增至42項、179批號，台南市持續推動「食安標章」強化民眾信心，不過，衛生局統計，全市受影響下游業者增至39家，已累計下架回收問題油品3913公斤，受影響範圍逐漸擴大。

衛生局今公布，已完成39家受影響下游業者中的34家查核，累計下架回收問題油品3239公斤，並要求業者立即停止使用受影響產品，配合辦理回收作業，其餘5家業者仍持續確認回收數量。

此外，衛生局同步擴大查核食品販售業、餐飲業、學校、長照及社福機構等供餐場所，截至目前已完成1343家查核，另下架回收問題油品674公斤，全市累計回收量達3913公斤；傳統市場、餐飲業及零售通路，已完成56家查核，查獲3項受影響產品，已督導完成下架。

其中，知名團膳業者卡多利亞因使用到福壽炸酥油18L跟沙拉油18L，目前已停止使用，同時待退回33桶福壽炸酥油18L；知名連鎖炸雞店胖老爹新增台南新營店、台南崇善店、餐飲業勝博殿台南中山店、台南南紡店則是使用到王牌液態由炸油，紛紛受到影響。

衛生局強調，市府將持續掌握中央最新公告資訊，全面追查產品流向，並加強查核食品販售業、餐飲業、傳統市場及零售通路，確認受影響產品全面完成下架與回收，全力守護市民飲食安全。

市議員王家貞認為，南市府推動「食安標章」，但卻是由業者、店家自主張貼標示，政府單位並未先行稽查審核，「食安標章」是否真的足夠嚴謹？

市議員沈震東也說，肯定南市府推動「問題油品安心標章」自主管理政策，但要求市府更應從油品源頭溯源管理，尤其，許多店家對於油品的選擇及使用趨向於成本及口味考量，若僅著重末端管理，難以從根本解決問題。

沈震東強調，唯有強化油品源頭管控、建立完善的溯源機制，才能有效杜絕問題油品流入市場，真正化解食安風波，保障市民飲食安全。

衛生局說，推動「食安標章」鼓勵業者完成自主清查、不使用問題批號油品及相關製品，衛生局也會派員加強稽查，讓民眾安心選購，並持續公布最新查核及回收資訊，確保食品安全。

中聯油脂問題油延燒，台南市衛生局公布全市受影響下游業者增至39家。圖／南市衛生局提供