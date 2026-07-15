快訊

不只偷拍還能回放 愛爾麗7家涉案分店、療程全揭露

傳承三代回憶沒了！台南80年甜品老店宣布「無限期停業」：突遭逢重大變故

「大寶」蔣得立錄取建中！繼師大附中國中部後再當蔣萬安學弟

聽新聞
0:00 / 0:00

炸雞店、團膳業者也中招！中聯問題油延燒台南增至39家業者受影響

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
中聯油脂問題油延燒，台南市衛生局統計，全市受影響下游業者增至39家，已累計下架回收問題油品3913公斤，受影響範圍逐漸擴大。圖／南市衛生局提供
中聯油脂問題油延燒，台南市衛生局統計，全市受影響下游業者增至39家，已累計下架回收問題油品3913公斤，受影響範圍逐漸擴大。圖／南市衛生局提供

中聯油脂問題油品事件持續延燒，食藥署目前累計公布5批問題油品，受影響產品增至42項、179批號，台南市持續推動「食安標章」強化民眾信心，不過，衛生局統計，全市受影響下游業者增至39家，已累計下架回收問題油品3913公斤，受影響範圍逐漸擴大。

衛生局今公布，已完成39家受影響下游業者中的34家查核，累計下架回收問題油品3239公斤，並要求業者立即停止使用受影響產品，配合辦理回收作業，其餘5家業者仍持續確認回收數量。

此外，衛生局同步擴大查核食品販售業、餐飲業、學校、長照及社福機構等供餐場所，截至目前已完成1343家查核，另下架回收問題油品674公斤，全市累計回收量達3913公斤；傳統市場、餐飲業及零售通路，已完成56家查核，查獲3項受影響產品，已督導完成下架。

其中，知名團膳業者卡多利亞因使用到福壽炸酥油18L跟沙拉油18L，目前已停止使用，同時待退回33桶福壽炸酥油18L；知名連鎖炸雞店胖老爹新增台南新營店、台南崇善店、餐飲業勝博殿台南中山店、台南南紡店則是使用到王牌液態由炸油，紛紛受到影響。

衛生局強調，市府將持續掌握中央最新公告資訊，全面追查產品流向，並加強查核食品販售業、餐飲業、傳統市場及零售通路，確認受影響產品全面完成下架與回收，全力守護市民飲食安全。

市議員王家貞認為，南市府推動「食安標章」，但卻是由業者、店家自主張貼標示，政府單位並未先行稽查審核，「食安標章」是否真的足夠嚴謹？

市議員沈震東也說，肯定南市府推動「問題油品安心標章」自主管理政策，但要求市府更應從油品源頭溯源管理，尤其，許多店家對於油品的選擇及使用趨向於成本及口味考量，若僅著重末端管理，難以從根本解決問題。

沈震東強調，唯有強化油品源頭管控、建立完善的溯源機制，才能有效杜絕問題油品流入市場，真正化解食安風波，保障市民飲食安全。

衛生局說，推動「食安標章」鼓勵業者完成自主清查、不使用問題批號油品及相關製品，衛生局也會派員加強稽查，讓民眾安心選購，並持續公布最新查核及回收資訊，確保食品安全。

中聯油脂問題油延燒，台南市衛生局公布全市受影響下游業者增至39家。圖／南市衛生局提供
中聯油脂問題油延燒，台南市衛生局公布全市受影響下游業者增至39家。圖／南市衛生局提供

中聯油脂問題油延燒，台南市衛生局統計，全市已累計下架回收問題油品3913公斤，受影響範圍逐漸擴大。圖／南市衛生局提供
中聯油脂問題油延燒，台南市衛生局統計，全市已累計下架回收問題油品3913公斤，受影響範圍逐漸擴大。圖／南市衛生局提供

中聯 台南 衛生局 致癌沙拉油

延伸閱讀

中聯油脂問題油擴大至第4、5批 中市持續追流向並更新業者名單

跟中央唱反調？中市食安處：先釐清汙染原因 再評估是否上架

中聯致癌油風暴擴大！第3批1305噸流向曝：故宮晶華、六福開發中鏢

中聯致癌油風暴再檢出超標！福壽涉延遲通報遭中市重罰600萬元

相關新聞

毒油苯駢芘「高溫烹調就有」 林靜儀：不鼓勵大家吃炸雞排

因毒油事件，立法院財政委員會今日進行食安專報，國民黨立委賴士葆問食用到毒油能否抽血檢測殘留物，衛福部次長林靜儀回應無法靠抽血驗出，並指高溫烹調如炸雞排即會產生苯駢芘，建議少吃高溫、高油食物，賴反問：「你告訴民眾不要吃炸雞排？」林回：「本來炸雞排就不是我們要鼓勵大家吃的食物。」

炸雞店、團膳業者也中招！中聯問題油延燒台南增至39家業者受影響

中聯油脂問題油品事件持續延燒，食藥署目前累計公布5批問題油品，受影響產品增至42項、179批號，台南市持續推動「食安標章」強化民眾信心，不過，衛生局統計，全市受影響下游業者增至39家，已累計下架回收問題油品3913公斤，受影響範圍逐漸擴大。

毒油風暴全台260校直接中鏢 新北76校、中市69校居一二

毒油影響全台食安，立法院財政委員會今日進行食安專報。據教育部報告，截至7月14日，直接使用油品的學校有260所，分別是台北市64校、新北市76校、桃園市13校、台中市69校、台南市13校、高雄市14校、基隆市11校；疑似使用受影響產品共計861所學校及334所幼兒園，涉及20個縣市。

卓榮泰不滿台中搶快公布問題油流向 黃健豪批：做事慢卻罵做事快的人

傳行政院長卓榮泰本月9日在行政院會上，不滿台中市率先公布問題油品流向，當面質疑台中市副市長黃國榮「為什麼要搶快？」國民黨立委黃健豪批評，地方政府有責任告訴民眾哪些商品有問題，「怎麼會做事慢的人，還來罵做事快的人？」

公布問題油品流向被卓揆嗆「搶快」？台中副市長：中央的確不以為然

致癌油事件風波不斷，行政院上周開院會討論時，被爆出行政院長卓榮泰不滿台中市率先公布問題油品流向，問出席的台中副市長黃國榮「為什麼要搶快」？黃表示，中央當時的確對台中市的作法不以為然，但「查到哪公布到哪」是市長盧秀燕的政策方向，以最高標準守護食安。

影／林沛祥批食安「蓋牌」成慣 質疑政府早知假油卻未說明

國民黨立院黨團上午舉行記者會，書記長林沛祥表示，近期中聯油脂致癌油事件引發全台關注，但這並非今年首起油品食安爭議。他質疑，政府今年1月早已掌握疑似以廉價橄欖粕油混充高價橄欖油案件，檢調也已介入偵辦，相關產品陸續下架，政府卻未主動向社會完整說明，也未全面清查，直到媒體報導後才引發外界關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。