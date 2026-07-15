聽新聞
0:00 / 0:00
衛福部公布油品重上架原則 侯友宜這樣回應了
中聯油脂案延燒，衛福部昨天公布油品重新上架原則，將採取分源、分向，逐批確認上下游核對的做法，且要從三個業者開始檢驗。新北市長侯友宜今在市政會議受訪表示，他過去再三強調先把源頭釐清楚，執行要到位，才能讓民眾放心。
侯友宜說，當源頭釐清楚，整起事情才能夠追溯，才有讓民眾能夠吃得放心，買得也放心，對於源頭管理，政府有責任要層層把關，先從上層開始再往下追溯，他希望政府在清楚透明的原則下把源頭釐清，事情查清楚才往下處理，要上架也一定要釐清後才可上架，且執行要到位，至於如何掌握，政府跟地方要共同思考跟面對，尤其政府訂此原則還是把來龍去脈搞清楚。
媒體詢問昨天行政院長卓榮泰在備詢時提及，食安不是只有中央政府的權責，地方主管機關也有責任跟義務要承擔，是否覺得卓揆在推卸責任嗎？
侯友宜回說，他認為最重要的是每一個人全心全力，食安把關不分你我，都要把它做到位，事情發生的源頭在哪裡，政府有責任釐清，地方政府一定配合中央積極查察，該嚴辦就嚴辦，尤其有些業者故意隱瞞一定從嚴追溯，地方也卻做好執行工作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。