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毒油苯駢芘「高溫烹調就有」 林靜儀：不鼓勵大家吃炸雞排

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院財政委員會今日進行「政府食品安全管理機制、食安五環與校園食安預算執行及審核結果」專題報告，衛福部次長林靜儀（後排左二）與會備詢。記者屈彥辰／攝影
立法院財政委員會今日進行「政府食品安全管理機制、食安五環與校園食安預算執行及審核結果」專題報告，衛福部次長林靜儀（後排左二）與會備詢。記者屈彥辰／攝影

因毒油事件，立法院財政委員會今日進行食安專報，國民黨立委賴士葆問食用到毒油能否抽血檢測殘留物，衛福部次長林靜儀回應無法靠抽血驗出，並指高溫烹調如炸雞排即會產生苯駢芘，建議少吃高溫、高油食物，賴反問：「你告訴民眾不要吃炸雞排？」林回：「本來炸雞排就不是我們要鼓勵大家吃的食物。」

立院財委會今日進行「政府食品安全管理機制、食安五環與校園食安預算執行及審核結果」專題報告。賴士葆問，毒油是原料問題，還是製程的問題？林靜儀說，這是製油過程中，溫度可能控管不好，原料較濕，所以製程溫度拉得較高，苯駢芘的濃度可能會上升，有用巴西黃豆的也不只這一家，可是別人都有把品管做好。

賴士葆說，財政部花了幾十億，建構電子發票整合平台，油品交易明細清清楚楚，因為要課稅，但衛福部沒有用財政部這個系統，何時可完整列出清單給消費者，什麼東西有問題？林靜儀說，現在共計440項的產品，每天都公布在食藥署官方網站首頁專區，這些大廠跟中間廠商，也有明確交易的部分，所以直接從最源頭的大廠（處理），包含中聯跟泰山、福懋等。

賴士葆說，老百姓要知道的是今天去超商買東西，例如泡麵，有沒有中標，有沒有留在內臟或體內，抽血可否知道？林靜儀說，事實上不是用抽血驗的，在民眾吃的食物裡面，包含食物烹調過程，就可能造成更高的苯駢芘，油去到每戶人家裡，炸雞排過程中產生出來的，這不是在油的品項可以處理的，提醒民眾盡量減少高溫、高油的飲食，就算原來出產的油符合標準，烹調過程就可能造成更高的苯駢芘。

賴士葆感到不可思議，表示「你告訴民眾不要吃炸雞排？」林靜儀表示，「本來炸雞排就不是我們要鼓勵大家吃的食物啊，委員。這些都是盡量避免，但是大家喜歡。」

賴士葆說，在行政院長專案報告裡，其中有一點是「建立食品雲」，民間都已經有App了，這部分要不要督導一下？審計長陳瑞敏表示，以前有看過，食安建置的幾個，好像成效不是很理想，所以會強化這一塊。賴問，多少時間可以查清楚？陳說，「給我三個月。」

致癌沙拉油 林靜儀

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