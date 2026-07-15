影／林沛祥批食安「蓋牌」成慣 質疑政府早知假油卻未說明

國民黨立院黨團上午舉行記者會，書記長林沛祥表示，近期中聯油脂致癌油事件引發全台關注，但這並非今年首起油品食安爭議。他質疑，政府今年1月早已掌握疑似以廉價橄欖粕油混充高價橄欖油案件，檢調也已介入偵辦，相關產品陸續下架，政府卻未主動向社會完整說明，也未全面清查，直到媒體報導後才引發外界關注。

林沛祥批評，民進黨政府最厲害的食品安全政策，不是「食安五環」，而是「不知道就沒有事、不公開就沒有危機、不調查就不用負責」的SOP。他表示，近期接連發生疑似假橄欖油及中聯油脂致癌油事件，表面上是不同案件，卻共同暴露政府是否將人民食品安全放在第一位的問題。

林沛祥指出，橄欖粕油是橄欖果實榨油後的果渣，再以化學方式萃取出的油品，依法並非不能食用，但不能冒充特級初榨橄欖油，更不能欺騙消費者。他表示，若植物殘渣經不當加工、精煉或高溫處理，可能增加多環芳香烴等汙染風險，其中包括苯駢芘。

林沛祥表示，苯駢芘已被世界衛生組織國際癌症研究機構列為第1級致癌物，正是此次中聯油脂事件引發民眾恐慌的主要原因。他質疑，政府若早已掌握相關油品案件，為何未及早向民眾說明並全面清查，呼籲主管機關應公開資訊，確實保障民眾食品安全。