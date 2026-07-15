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影／致癌油食安事件延燒 石崇良提「5大強化改革」補破網

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
針對致癌油食安事件，衛福部長石崇良（中）提出未來食安五大強化方向來補破網。記者杜建重／攝影
針對致癌油食安事件，衛福部長石崇良（中）提出未來食安五大強化方向來補破網。記者杜建重／攝影

立法院社福及衛環委員會今天審議菸害防制法部分條文修正草案，邀請衛福部長石崇良報告並備詢。石崇良在會前受訪時，再度針對油品食安事件說明最新因應作為、調查瓶頸與改革方向。

石崇良表示，所謂的「全面性預防性下架」就是還沒有確定是安全的油品將先下架，等到確定安全無虞再上架。這個就是「預防性下架」跟「全面性強制下架」不同的地方。石崇良說，昨天所公布的，未來對於這些批次是安全的油品，讓它的相關產品能夠上架，才能確保在市場上供應食品的安全。

媒體提問是否修改 106 年下架原則？石崇良表示，事實上是在當年的油品事件之後，重新擬定出來的，有不同的下架處理原則，當然時至今日，有沒有必要修改會再來討論。我們在7月4日開過一次專家會議，至於確實樣態未來也會進一步來討論。

此外，石崇良也提出未來食安五大強化方向，除了強化源頭管理，從原料端落實嚴格控管，也針對製程管理，監督工廠精煉製程參數，另外，也將建立即時、透明的異常通報。至於在品質管理部份，將會提升成品檢驗信度，防範造假，最後是強化數位治理，未來將運用大數據進行食安追溯與勾稽。

衛福部石崇良今天在立法院針對油品食安事件說明最新因應作為、調查瓶頸與改革方向。記者杜建重／攝影
衛福部石崇良今天在立法院針對油品食安事件說明最新因應作為、調查瓶頸與改革方向。記者杜建重／攝影

石崇良 食安 立法院 致癌沙拉油

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