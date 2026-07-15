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桃園下架逾6.8萬公斤問題油 張善政：3原則守食安

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
致癌油風暴延燒，桃園市長張善政表示，目前衛生局已查核1343家業者，下架回收問題油品及相關再製產品共逾6萬8000公斤。記者朱冠諭／攝影
致癌油風暴延燒，桃園市長張善政表示，目前衛生局已查核1343家業者，下架回收問題油品及相關再製產品共逾6萬8000公斤。記者朱冠諭／攝影

致癌油風暴延燒，桃園市長張善政今在市政會議表示，市府在事件爆發第一時間即確立「從嚴查察、資訊透明、跨局處總動員」3原則，以最高標準守護市民食安。截至昨日，衛生局已查核1343家業者，下架回收問題油品及相關再製產品共逾6萬8000公斤。

張善政表示，衛生局在事件爆發後第一時間全面啟動專案查核，並一路追查流向。統計至昨日最新數據，累計已下架回收油品5萬5000多公斤、再製產品1萬3000公斤，合計6萬8000多公斤。同時桃園率全國之先，啟動油品製造廠源頭及市售端的專案抽驗，目前已抽驗58件，所有結果將公布在衛生局官網及「桃食安心平台」，讓市民能即時掌握。

張善政指出，雖然目前是暑假，教育局仍持續確認各校及團膳業者的油品來源、批號及使用情形，只要有疑慮就立即停用、更換，「絕對不能讓有風險的產品進入校園。」

在消費者權益保障方面，張善政說，針對後續退貨退款爭議，法務局消保官已與大型賣場、連鎖超市建立快速協調機制，一旦發生爭議即立即介入調處。食安議題讓民眾人心惶惶，也衝擊商圈經濟，已請經發局持續協助傳統市場及商圈業者，除掌握受影響情形外，也將針對確定未使用問題油品的店家，研擬建立「安心標示」等做法，逐步恢復消費者信心。

張善政也感謝這段時間投入第一線的市府員工，有人甚至在颱風天仍持續加班處理，市府將密切關注後續調查進度，與中央攜手把食安漏洞補起來。

食安 張善政 桃園 致癌沙拉油

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