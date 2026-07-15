蘋果「芬普寧」殘留容許量惹議 衛福部稱非美方施壓

近日網路流傳「政府放寬蘋果農藥殘留標準6倍」、「因美國施壓才修改標準」等說法，引發外界質疑是否為進口蘋果開後門。衛福部長石崇良表示，台灣將蘋果芬普尼殘留標準訂為3ppm，日本為2ppm、南韓為3ppm、美國則為5ppm，顯示我國標準並非完全比照美國，而是依科學證據及國內需求審慎訂定。

石崇良指出，今年4月公告的「農藥殘留容許量標準」修正案，共涉及174項農藥殘留標準，其中120項為國內作物使用需求，54項為進口產品管理需要，並非只針對蘋果單一品項，也不是專為美國進口水果修法，而是整體制度例行性更新。

石崇良說，這次修正「農藥殘留容許量標準」，過去蘋果並未單獨訂定芬普寧的殘留容許量，比照日本特別從梨果類中拉出來，由類別標準變為個別標準，有專屬的最大殘留容許量，屬於常態性科學管理。

石崇良澄清，這項修正並非臨時決定，而是源自111年由業者依法提出申請，主管機關歷經田間殘留試驗、毒理資料分析、國人膳食暴露評估及專家審查，並於今年1月完成預告程序，4月正式公告，全程均依照法定程序辦理。

外界質疑是受到美國壓力調整標準？石崇良以國際標準比較說明，美國對蘋果芬普寧殘留容許量為5ppm，台灣此次訂為3ppm，日本為2ppm、南韓同樣為3ppm，顯示我國標準介於主要國家之間。這次訂出的數字並非直接比照美國，而是綜合國際資料及國內風險評估結果所訂定，與美國施壓或政治交換沒有關係。