快訊

獨／還原9日行政院會…不滿台中先公布毒油流向 卓揆嗆：為什麼搶快？

出門最怕iPhone沒電！教你省電必改8設定 放手機方式也有差

成交價比估價便宜閉眼買？專家曝「放貸潛規則」：價值千萬只貸200萬仍會被拒

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果「芬普寧」殘留容許量惹議 衛福部稱非美方施壓

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
石崇良表示，台灣將蘋果芬普尼殘留標準訂為3ppm，與美國施壓或政治交換沒有關係。記者廖靜清／攝影
石崇良表示，台灣將蘋果芬普尼殘留標準訂為3ppm，與美國施壓或政治交換沒有關係。記者廖靜清／攝影

近日網路流傳「政府放寬蘋果農藥殘留標準6倍」、「因美國施壓才修改標準」等說法，引發外界質疑是否為進口蘋果開後門。衛福部長石崇良表示，台灣將蘋果芬普尼殘留標準訂為3ppm，日本為2ppm、南韓為3ppm、美國則為5ppm，顯示我國標準並非完全比照美國，而是依科學證據及國內需求審慎訂定。

石崇良指出，今年4月公告的「農藥殘留容許量標準」修正案，共涉及174項農藥殘留標準，其中120項為國內作物使用需求，54項為進口產品管理需要，並非只針對蘋果單一品項，也不是專為美國進口水果修法，而是整體制度例行性更新。

石崇良說，這次修正「農藥殘留容許量標準」，過去蘋果並未單獨訂定芬普寧的殘留容許量，比照日本特別從梨果類中拉出來，由類別標準變為個別標準，有專屬的最大殘留容許量，屬於常態性科學管理。

石崇良澄清，這項修正並非臨時決定，而是源自111年由業者依法提出申請，主管機關歷經田間殘留試驗、毒理資料分析、國人膳食暴露評估及專家審查，並於今年1月完成預告程序，4月正式公告，全程均依照法定程序辦理。

外界質疑是受到美國壓力調整標準？石崇良以國際標準比較說明，美國對蘋果芬普寧殘留容許量為5ppm，台灣此次訂為3ppm，日本為2ppm、南韓同樣為3ppm，顯示我國標準介於主要國家之間。這次訂出的數字並非直接比照美國，而是綜合國際資料及國內風險評估結果所訂定，與美國施壓或政治交換沒有關係。

蘋果 衛福部 美方 致癌沙拉油

延伸閱讀

網傳「開放毒蘋果」 食藥署：散播食安謠言可判3年罰百萬

毒油未了蘋果農藥殘留標準擬放寬 林靜儀：嚴格依照食安標準檢測

蘋果農藥殘留放寬？侯友宜：把關愈嚴才是值得信賴政府

好市多逾10公噸冷凍蔬菜農藥超標 食藥署要求退運或銷毀

相關新聞

毒油苯駢芘「高溫烹調就有」 林靜儀：不鼓勵大家吃炸雞排

因毒油事件，立法院財政委員會今日進行食安專報，國民黨立委賴士葆問食用到毒油能否抽血檢測殘留物，衛福部次長林靜儀回應無法靠抽血驗出，並指高溫烹調如炸雞排即會產生苯駢芘，建議少吃高溫、高油食物，賴反問：「你告訴民眾不要吃炸雞排？」林回：「本來炸雞排就不是我們要鼓勵大家吃的食物。」

影／林沛祥批食安「蓋牌」成慣 質疑政府早知假油卻未說明

國民黨立院黨團上午舉行記者會，書記長林沛祥表示，近期中聯油脂致癌油事件引發全台關注，但這並非今年首起油品食安爭議。他質疑，政府今年1月早已掌握疑似以廉價橄欖粕油混充高價橄欖油案件，檢調也已介入偵辦，相關產品陸續下架，政府卻未主動向社會完整說明，也未全面清查，直到媒體報導後才引發外界關注。

影／致癌油食安事件延燒 石崇良提「5大強化改革」補破網

立法院社福及衛環委員會今天審議菸害防制法部分條文修正草案，邀請衛福部長石崇良報告並備詢。石崇良在會前受訪時，再度針對油品食安事件說明最新因應作為、調查瓶頸與改革方向。

桃園下架逾6.8萬公斤問題油 張善政：3原則守食安

致癌油風暴延燒，桃園市長張善政今在市政會議表示，市府在事件爆發第一時間即確立「從嚴查察、資訊透明、跨局處總動員」3原則，以最高標準守護市民食安。截至昨日，衛生局已查核1343家業者，下架回收問題油品及相關再製產品共逾6萬8000公斤。

蘋果「芬普寧」殘留容許量惹議 衛福部稱非美方施壓

近日網路流傳「政府放寬蘋果農藥殘留標準6倍」、「因美國施壓才修改標準」等說法，引發外界質疑是否為進口蘋果開後門。衛福部長石崇良表示，台灣將蘋果芬普尼殘留標準訂為3ppm，日本為2ppm、南韓為3ppm、美國則為5ppm，顯示我國標準並非完全比照美國，而是依科學證據及國內需求審慎訂定。

中聯油案何時查明？石崇良：食安法將朝5大方向修法補破網

中聯油脂苯駢芘超標事件持續延燒，外界質疑大規模預防性下架衝擊商家生計，超標原因迄今也尚未釐清。衛福部長石崇良表示，這次採取「全面、預防性下架」措施，目的在於保障食品安全，並不代表所有產品都有安全疑慮。7月4號就開過一次專家會議，油品製造廠產品型態多元，未來也會加強「食品安全衛生管理法」修法，全面強化食安管理制度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。