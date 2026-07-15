中聯油案配合政策預防性下架 台糖：一定會造成損失

中聯油脂案延燒，台糖預防性下架9項產品。台糖董事長吳明昌今天說，台糖油品成品檢驗符合規定，是配合政府政策預防性下架，一定會造成損失，包括名譽可能會有影響，以及下架的費用等，到時看實際情況再決定是否向中聯求償。

立法院經濟委員會今天邀經濟部次長賴建信、台電董事長曾文生、台糖董事長吳明昌等人列席，審查115年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於經濟部主管台灣電力股份有限公司、台灣糖業股份有限公司。

會前媒體詢問，台糖是否會向中聯求償。吳明昌表示，要看實際狀況，因為台糖跟中聯買的油是在合法合規的範圍、是沒問題的，成品檢驗也符合規定，只是配合政府政策預防性下架。

吳明昌說，每次台糖跟外面買油，一定會遵照法規檢測；這是大環境的問題，事件發生後先下架，一定會造成損失，第一個是名譽可能會有影響，其次是下架的一些費用，到時再看實際情況來決定是否求償。

另外，民進黨前秘書長、台糖前董事長吳乃仁因台糖土地案，須賠償台糖新台幣1.7億元，吳乃仁之後因台糖土地案遭管收，債權人台糖提出撤回管收聲請後獲釋。吳乃仁代理律師也承諾將提協商或清償計畫，雙方律師16日將展開協商。

吳明昌表示，台糖最主要的是要債權、要把錢討回來，雙方的律師會協商，「如果把人關在裡面拿不到錢，對台糖來講，我們要的是錢、要的是債權」，所以就同意這樣處理。

吳明昌說，如果吳乃仁完全沒還款的話，就會照法律程序，但目前他們的律師有跟台糖的律師談，並表示會提出還款計畫；至於可不可以接受，就由雙方來決定。