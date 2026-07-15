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中聯油案何時查明？石崇良：食安法將朝5大方向修法補破網

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部長石崇良表示，苯駢芘超標原因仍持續調查，初步研判原料本身及製程都有可能。記者廖靜清／攝影
衛福部長石崇良表示，苯駢芘超標原因仍持續調查，初步研判原料本身及製程都有可能。記者廖靜清／攝影

中聯油脂苯駢芘超標事件持續延燒，外界質疑大規模預防性下架衝擊商家生計，超標原因迄今也尚未釐清。衛福部長石崇良表示，這次採取「全面、預防性下架」措施，目的在於保障食品安全，並不代表所有產品都有安全疑慮。7月4號就開過一次專家會議，油品製造廠產品型態多元，未來也會加強「食品安全衛生管理法」修法，全面強化食安管理制度。

油品超標原因何時能夠釐清？石崇良說，目前專家仍持續調查，初步研判原料本身及製程都有可能，不少專家認為，大豆原料經過脫酸、脫色、脫臭等高溫精製製程，較可能導致苯駢芘濃度上升。不過，因中聯公司原始留樣檢驗結果與下游產品檢驗結果出現落差，部分留樣可信度受到質疑，必須擴大檢驗下游成品及第二層油品，比對各項數據後，才能確認真正原因。

中聯油脂苯駢芘超標事件尚待專家提出最終調查報告，而針對外界關注是否修法防堵類似事件再發生，石崇良表示，未來食安制度將朝五大方向精進，包括強化源頭管理、製程管理、通報管理、品質管理及數位治理，相關修法及制度調整都將納入整體檢討，希望建立更完整的食品安全監管機制。

針對台北市長蔣萬安關切，大量預防性下架是否造成無辜商家承受損失，石崇良指出，過去食安事件多半僅針對確認有問題的產品下架，但這次事件仍在調查階段，且涉及範圍廣，因此採取較高標準的預防性措施，先要求相關產品停止流通，待確認檢驗合格後再恢復販售。

對於地方政府遭質疑第一線稽查未能及早發現問題，石崇良表示，地方衛生局過去確實都有依法進行實地稽查，例如台中市政府近年也曾多次赴中聯查核，包括114年3次、113年1次，但是這次由下游廠商驗出苯駢芘超標，未來除了檢討稽查頻率，更重要的是重新檢視稽查重點及查核內容，提升查核效能。

石崇良強調，預防性下架與強制下架不同，並非認定產品不安全，而是採取風險管理原則，在食品安全與市場供應之間取得平衡。這次修法也會針對延遲通報的部分，以及違法情節會做進一步規範，並改善檢驗機制漏洞，希望報告結果愈快完成愈好。

食安 石崇良 中聯 致癌沙拉油

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