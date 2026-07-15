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誤食致癌油別慌 營養師教4招阻斷苯駢芘

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
阮綜合醫院營養室主任黃佳進。記者郭韋綺／翻攝
阮綜合醫院營養室主任黃佳進。記者郭韋綺／翻攝

中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物苯駢芘超標4倍，引發民眾食安疑慮，醫師表示，苯駢芘被世界衛生組織列為一級致癌物，但致癌風險來自長期、高劑量暴露，若只是短時間誤食問題油品，不必過度恐慌，可透過補充抗氧化營養素、高纖飲食、多喝水及改善烹調方式等4大原則，協助身體代謝有害物質，降低健康風險。

阮綜合醫院營養室主任黃佳進指出，人體最大的解毒器官是肝臟，本身就具有代謝與解毒能力，若擔心誤食問題油品，可先從飲食著手提升抗氧化力。

他表示，多攝取富含維生素C的蔬果，如青花菜、甜椒、芭樂、柑橘、奇異果及蘋果等，有助清除自由基；第二則是補充維生素E，可適量攝取杏仁、榛果、葵瓜子等綜合堅果，提高身體抗氧化能力。

另外，增加膳食纖維攝取，多吃十字花科蔬菜及菇類，黃佳進形容，膳食纖維就像「吸油面紙」，可在腸道中吸附部分有害物質，再隨糞便排出體外；第四則是每天飲水至少2000CC，搭配高纖飲食促進腸道蠕動，加速代謝廢物排出。

黃佳進解釋，苯駢芘並非只存在於問題油品中，日常生活中的二手菸、汽機車廢氣，以及燒烤、炭烤食物焦黑部位，都可能含有較高濃度苯駢芘。

若外食吃了燒烤食物，建議可在30分鐘內補充芭樂、柑橘、奇異果等富含維生素C水果，或適量補充維生素C錠，以減少苯駢芘被人體吸收的機會。

除飲食調整外，他也提醒民眾建立正確用油觀念，遵循「多元選油、適溫烹調」原則，涼拌及低溫料理可使用特級初榨橄欖油或苦茶油；一般炒菜可選擇耐熱性較高的芥花油或玄米油；高溫油炸則應選用發煙點較高的純芥花油，以降低高溫裂解產生有害物質的風險。

他也建議改變烹調習慣，以低油的「水炒法」取代大火爆炒，先以熱水汆燙蔬菜，再加入少量食用油拌炒，或乾鍋略炒後再補油，可有效減少油煙產生。

黃佳進強調，只要烹調時油鍋開始「冒白煙」，就代表油溫已達發煙點，油脂結構開始劣化，容易釋放包括苯駢芘在內的有害物質，也是提醒民眾應立即降低火力或更換油品的重要警訊，才能從源頭降低致癌風險。

健康 致癌沙拉油

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