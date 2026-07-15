蘋果農藥殘留標準調高…游淑慧嘆：台灣成美國高農藥殘留出口樂園？

衛福部預告修正農藥殘留容許量標準，擬將進口蘋果芬普寧殘留容許量由0.5ppm提高至3ppm，引發食安爭議。國民黨北市議員游淑慧說要食藥署說清楚。游問「台灣已是美國蘋果的天下，難道還要變成美國較高農藥殘留水果的出口樂園？」

「台灣一年進口近17萬噸蘋果，美國進口量第一名，台灣為什麼還要為美國放寬？」游淑慧說，台灣一年進口將近16、17萬公噸蘋果，國產蘋果卻只有約1100公噸，占整體市場不到1%。也就是說，台灣人吃到的蘋果，幾乎都進口。正因如此，政府對進口蘋果的農藥殘留標準，應該更加嚴格把關，但食藥署這次卻將蘋果「芬普寧」的殘留容許量，從原本的0.5ppm放寬到3ppm提高6倍。

游說，提高的理由，是業者依照美國的用藥方式，提出進口容許量申請，但問題是，在台灣原本0.5ppm的標準下，美國蘋果本來就可以大量輸台。既然美國蘋果本來就能符合台灣標準，為什麼不是要求美國業者繼續遵守，而是反過來由台灣替業者放寬標準？

游淑慧說，民眾更要追問的是，申請業者提出26場蘋果殘留試驗，其中22場因施藥劑量或施用次數不符規定而未被採用，最後只採用4場符合美國用藥方法的試驗。這4場試驗的實際殘留量是0.48至1.125ppm，食藥署最後卻把容許量訂到3ppm。

「最高試驗值只有1.125ppm，為什麼標準要放到3ppm？完整的計算公式、統計結果在哪裡？」游淑慧問，另外兒童、孕婦及經常食用蘋果者的急性與長期攝食風險，為什麼沒有完整公開？

游說，日本的標準是2ppm，歐盟更低，政府有沒有完整比較各國標準？還是因為申請資料來自美國，台灣就跟著美國的用藥方式調整？難道政府不用告訴我們「吃了會不會造成風險」；而是「原標準沒有造成進口障礙，為什麼要放寬？」

「請食藥署說清楚，難道還要變成美國較高農藥殘留水果的出口樂園？」游淑慧說，台灣民眾吃到的蘋果幾乎都是進口的，政府應該替消費者把關，而不是替進口業者降低門檻。