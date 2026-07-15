重上架原則 學者：合法與民眾安心之間落差大

食藥署昨公布預防性下架產品重新上架原則，原則為「分源分項、逐批確認、上下游核對」，檢驗合格後才可恢復上架。台大公衛學者吳焜裕表示，依此標準行事，檢驗合格的產品可重新上架，但消費者恐無法接受「曾使用問題油」的食品再次出現在貨架，「合法」與「安心」間仍有極大落差。

吳焜裕表示，食藥署希望確認每一批原油與終端產品的對應關係，再依檢驗結果決定是否解除預防性下架，看似合理，但容易讓民眾產生誤解，即使貨品上架，也不敢購買。

他也說，關鍵在於應妥善區分「原油」與「加工食品」，中聯五批致癌油品不得繼續販售或使用，這點並無爭議；但相關油品如用於餅乾、糕點、熟食等加工食品，因添加油脂比例不高，經過稀釋後，終端產品「苯駢芘」含量明顯較低，應都符合現行法規要求，屆時可能出現「原料不能用，但產品可能合法」等矛盾。

吳焜裕說，毒理學強調「劑量決定毒性」，並非驗出所有化學物質，就一定代表危害。苯駢芘具有致癌性，政府透過限量標準進行管理，只要暴露量低於法規限值，即屬可被接受的風險。但社會大眾對於食安的態度為「零容忍」，只要聽到與「致癌物」有關，就很難再有消費動作。

吳表示，有必要重新檢視相關法令，讓「原料管理」、「產品管理」及「重新上架」之間有著更清楚的法律依據。

海大食科系教授凌明沛說，食藥署檢驗五十二件原油、三二一成品，採高規模作法，除苯駢芘，另比照歐盟，加驗苯駢蒽、苯駢苊、chrysene等多環芳香烴物質，讓食安把關更為嚴格，希望未來油品抽驗，均能採取高規格作法。