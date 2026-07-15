重上架原則 學者：合法與民眾安心之間落差大

聯合報／ 記者廖靜清林琮恩／台北報導

食藥署昨公布預防性下架產品重新上架原則，原則為「分源分項、逐批確認、上下游核對」，檢驗合格後才可恢復上架。台大公衛學者吳焜裕表示，依此標準行事，檢驗合格的產品可重新上架，但消費者恐無法接受「曾使用問題油」的食品再次出現在貨架，「合法」與「安心」間仍有極大落差。

吳焜裕表示，食藥署希望確認每一批原油與終端產品的對應關係，再依檢驗結果決定是否解除預防性下架，看似合理，但容易讓民眾產生誤解，即使貨品上架，也不敢購買。

他也說，關鍵在於應妥善區分「原油」與「加工食品」，中聯五批致癌油品不得繼續販售或使用，這點並無爭議；但相關油品如用於餅乾、糕點、熟食等加工食品，因添加油脂比例不高，經過稀釋後，終端產品「苯駢芘」含量明顯較低，應都符合現行法規要求，屆時可能出現「原料不能用，但產品可能合法」等矛盾。

吳焜裕說，毒理學強調「劑量決定毒性」，並非驗出所有化學物質，就一定代表危害。苯駢芘具有致癌性，政府透過限量標準進行管理，只要暴露量低於法規限值，即屬可被接受的風險。但社會大眾對於食安的態度為「零容忍」，只要聽到與「致癌物」有關，就很難再有消費動作。

吳表示，有必要重新檢視相關法令，讓「原料管理」、「產品管理」及「重新上架」之間有著更清楚的法律依據。

海大食科系教授凌明沛說，食藥署檢驗五十二件原油、三二一成品，採高規模作法，除苯駢芘，另比照歐盟，加驗苯駢蒽、苯駢苊、chrysene等多環芳香烴物質，讓食安把關更為嚴格，希望未來油品抽驗，均能採取高規格作法。

致癌沙拉油 食安

延伸閱讀

問題油檢驗合格就能重上架？ 食安專家揭法規矛盾：民眾不一定接受

致癌油產品重新上架原則公布 5批疑慮油相關產品全數不得再上架

中聯疑慮油品食藥署將驗4種物質 學者分析：比照歐盟檢驗標準

卓揆：本周提食安法修訂案 指示衛福部研擬油品重新上架原則

相關新聞

冷眼集／政治責任 卓揆不道歉 全民情何以堪

中聯大豆油含致癌物超標風暴，引發全民恐慌，行政院長卓榮泰昨赴立法院專案報告僅表達「深刻遺憾、檢討反省」未向全民道歉，被藍委追問還態度強硬反問「今天是專案報告，還是專案道歉？」叫已把致癌油吃下肚的全民、受傷慘重的下游業者，聽了情何以堪？

北市：中央卸責 急於增訂地方職責

中聯毒油事件持續延燒，行政院長卓榮泰昨稱地方政府是稽查裁罰主管機關，「有無進到工廠查核，未來是行政跟司法調查的一項重要依據」，台中、彰化和北市都強調應由中央和地方合作把關。北市指出，中央未能交代毒油流向，卓榮泰口口聲聲「從未想過把責任推給地方，也推不得」，實際卻急於增訂地方政府的職責。

問題油重新上架 盧秀燕喊話「萬萬不可」

中聯油品致癌物苯駢芘超標，行政院最近提出產品重新上架三原則。台中市長盧秀燕大聲疾呼「萬萬不可」，就她所見，中央沒有很積極的查察，應查清原因，再決定是否重新上架；新北市長侯友宜也說，應先溯源查清楚，才有重新上架的可能性。

泰山：全面停銷大豆沙拉油

中聯油脂致癌油品累計五批，衛福部食藥署昨公告，十三日晚間接獲泰山公司通報，自主送驗三項產品，苯駢芘數值超標，至於產品原料油屬於這五批問題產品，已於日前預防性下架。截至昨天中午為止，這波預防性下架產品超過七六一九點五公噸，波及上千家業者。

重上架原則 學者：合法與民眾安心之間落差大

食藥署昨公布預防性下架產品重新上架原則，原則為「分源分項、逐批確認、上下游核對」，檢驗合格後才可恢復上架。台大公衛學者吳焜裕表示，依此標準行事，檢驗合格的產品可重新上架，但消費者恐無法接受「曾使用問題油」的食品再次出現在貨架，「合法」與「安心」間仍有極大落差。

食安究責 卓揆稱遺憾 深自檢討

致癌油風暴愈演愈烈，行政院長卓榮泰昨赴立法院專案報告時表示，造成大家不安、產業焦慮，他深感遺憾，會深切自我檢討與反省。在野立委高舉標語要求道歉，卓揆反嗆，「這是專案報告，而非專案道歉」，閣員若有行政責任，他自然會處理。國民黨反批，卓揆是沒道歉、沒真相、沒下台的「三沒院長」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。