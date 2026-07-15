泰山：全面停銷大豆沙拉油

聯合報／ 記者林琮恩林佳彣簡慧珍／連線報導

中聯油脂致癌油品累計五批，衛福部食藥署昨公告，十三日晚間接獲泰山公司通報，自主送驗三項產品，苯駢芘數值超標，至於產品原料油屬於這五批問題產品，已於日前預防性下架。截至昨天中午為止，這波預防性下架產品超過七六一九點五公噸，波及上千家業者。

泰山企業昨晚發表聲明，向消費者和社會大眾表達歉意，同時強調全面停止大豆沙拉油相關產品上架銷售，並捐款三千萬元由主管機關委請具專業、公信力及適當資格的單位，統籌運用在國內食品安全檢驗設備、人力之擴充。

食藥署於七月十三日晚間接獲泰山企業通報，自主送驗產品「泰山不飽和調合油二公升」、「泰山不飽和調合油一點五公升」及「泰山花生風味調合油二公升」，分別檢出苯駢芘二點二ppb、二點二ppb及二點三ppb，均超過法定標準。

「泰山花生風味調合油二公升」使用中聯公司批號三一五─一一五○五一○及三一三─一一五○五一二大豆沙拉油作為原料，產品已依食藥署先前要求，於七月十日中午十二時前完成全面下架。「泰山不飽和調合油二公升」及「泰山不飽和調合油一點五公升」則使用中聯公司批號三一五─一一五○五一○大豆沙拉油作為原料，這二項產品尚未出貨，未流入市面。

食藥署要求中聯油脂四至六月生產原料油品共廿九批，第二層衍生各式調和油、風味油，及第三層製成醬料、即食食品等，均於七月十日十二時完成預防性下架。食藥署副署長王德原表示，疑慮原油總重約二點七萬公噸，下游分裝沙拉油，再製調和油、風味油，及市場端的醬料、食品成品等，截至昨中午十一時，總計回收重量為七六一九點五公噸。

北市府針對台中市食安處提供第四、第五批問題油品，昨宣布新增福壽十六家、福懋油一家的北市受影響下游業者，包含小箖海產店、紅蟹將軍火鍋店等，已要求業者依照食藥署標準、即刻全面下架。

北市衛生局表示，依泰山公司官網公布資料，四到六月曾出貨至北市共八二六筆資料，排除日前已查察的大型通路及南僑油脂下游業者外，尚有十七家連鎖業者曾進貨泰山公司相關產品，目前未出現於中央公告名單中。

致癌沙拉油 泰山企業

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