問題油重新上架 盧秀燕喊話「萬萬不可」

中聯油品致癌物苯駢芘超標，行政院最近提出產品重新上架三原則。台中市長盧秀燕大聲疾呼「萬萬不可」，就她所見，中央沒有很積極的查察，應查清原因，再決定是否重新上架；新北市長侯友宜也說，應先溯源查清楚，才有重新上架的可能性。

賴清德總統昨透過臉書表示，政府會負起責任，秉持食品安全第一的原則，在政策執行上，沒妥協的空間；政院會持續向社會說明調查結果與修法進度，監管環節若有疏失，也會依調查結果處理，相關改善將追蹤到真正落實為止。

盧秀燕說，台中市府目前已經查出五批超標問題油品，民眾都想知道為何會有這樣大規模的致癌油出現，中央應趕快查清楚；但就她所見，中央沒有很積極的查察，還沒查清楚原因就要公布重新上架原則，她覺得萬萬不可，應查清原因，再決定是否重新上架。

至於衛福部公告修正一七四項農藥殘留容許量標準，其中蘋果容許量放寬六倍。盧秀燕直言「非常反對」，衛福部如果堅持要開放，中央必須交代為什麼犧牲人民食安？

侯友宜說，油品要先釐清事實，既然檢體有偽造、虛構情況，應先溯源把源頭查清楚後，才有重新上架的可能性，「中央要考慮一下，這個時間點上架是對嗎？」