北市：中央卸責 急於增訂地方職責

中聯毒油事件持續延燒，行政院長卓榮泰昨稱地方政府是稽查裁罰主管機關，「有無進到工廠查核，未來是行政跟司法調查的一項重要依據」，台中、彰化和北市都強調應由中央和地方合作把關。北市指出，中央未能交代毒油流向，卓榮泰口口聲聲「從未想過把責任推給地方，也推不得」，實際卻急於增訂地方政府的職責。

立法院昨邀卓揆食安專案報告並備詢，民進黨立委陳培瑜昨質詢時表示，食安從來就不是只有中央政府的責任，地方主管機關也有責任跟義務要承擔。卓榮泰說，食安法第二條規定，衛福部當然就是中央主管機關，直轄市及縣市政府則是地方主管機關，所謂地方主管機關的主要職責，就是站在第一線執行稽查跟裁罰，包括進入食品工廠、餐廳、通路賣場及夜市攤販，「能夠做的事情就是到現場查核、抽樣檢驗，到底進到工廠查核有沒有做到，未來也是行政跟司法調查一項重要依據。」

此次出問題的四家主要上游業者，中聯、福懋油、福壽位在台中，泰山則在彰化。台中市食安處表示，根據食安法，油品業者須每半年自主抽驗一次，有異常要立刻通報中央與地方主管機關；市府除依規定辦理，更主動加強查核，針對中聯油脂，二○二二年起每年都進廠稽查，去年三度查核生產記錄與檢驗報告，其中一次會同食藥署共同查核。大豆油驗出苯駢芘超標後，食安處已四度進廠，其中三次會同食藥署。

北市府副發言人葉向媛表示，自毒油案爆發以來兩周，中央至今未能交代毒油的所有流向，卓榮泰自證言行悖反、推諉塞責，已愧對全民期待，再次呼籲賴清德總統依照自己的標準召開國安會議，全力解決食安問題；北市府會持續從嚴從速，守護市民食安。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，涉及多縣市、流向廣泛的食安事件，各縣市政府接獲資訊後，都會向中央通報與協調，後續處理不會是單一機關責任；他認為應強化食品業者自主通報責任，尤其規模越大的業者，具備更完整的檢驗能力，更應主動承擔食安管理責任。

葉彥伯說，問題在於業者自主檢驗發現異常時，應盡速通報主管機關，若業者能在第一時間完成通報，不論中央或地方都能依法啟動後續下架、追查與風險管控等機制。但近年食安稽查人力面臨世代交替，尤其稽查經驗仰賴師徒制，非六都縣市持續面臨人力不足和經驗傳承的困境，第一線面臨人力、經費等問題，中央應補足缺口。

台北市長蔣萬安批評食藥署「預防性下架產品」重新上架原則，認為尚未釐清風險，就討論上架，質疑「圖利、護航業者」。衛福部長石崇良說，這次相關油品預防性下架，範圍超過一千位業者、商家，及最下游的食品業，將依照檢驗結果，科學證據比對，完成勾稽，結果合格，始能重新上架。

國民黨議員參選人昨往監察院遞交檢舉函，要求衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛與食安辦主任許輔下台負責；許輔說，「不會眷戀，該負的責任當然要負」，但此時先全力做好食安工作。