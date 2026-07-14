中聯油脂案 香繼光：未購入、使用異常批號次

中聯油脂案延燒，香繼光集團表示，於主管機關擴大調查的4月至6月期間，並未購入、使用食藥署公告的異常油品批號次；針對彰化縣衛生局公布15筆資料涉香繼光相關倉儲據點，實際購入批次也與公告異常批次不同，15日將函請複核。

外界近日關注中聯油脂案，香繼光集團今天發布聲明表示，於第一時間啟動食品安全應變機制，以及全面溯源盤查作業，針對旗下品牌包含「繼光香香雞」、「金子半之助」及「日本橋海鮮丼辻半」，全面核對內部採購系統、進貨單據、供應商出貨紀錄、生產排程及庫存資料。

香繼光指出，集團接獲訊息後，立即清查中央廚房及各門市現有庫存與使用中油品，均未發現食藥署公告的異常油品批次。

香繼光進一步說，依據食藥署今天擴大調查的115年4月至6月油品流向資訊，交叉核對這段期間的採購、進貨、庫存及使用紀錄，確認實際購入及使用油品批號，均非食藥署公告異常批號。

而針對彰化縣衛生局公布「4月至6月受影響油品下游業者清單」中，共有15筆資料涉及香繼光集團相關倉儲據點。

香繼光表示，經逐筆查核，相關油品雖與公告品項具有相同有效期限，但實際購入批次與食藥署公告異常批次不同，將於15日正式函請彰化縣衛生局協助複核相關採購與流向資料，釐清名單資訊，並視主管機關查核結果，即時向社會大眾說明。

香繼光表示，集團所使用的大成油品經SGS檢驗結果顯示，苯駢芘（BaP）含量符合食品安全衛生相關標準；集團除清查油品外，也同步擴大盤查其他商品及原物料，儘管目前並無證據顯示相關產品使用食藥署公告的異常油品，仍主動採取預防性措施。

香繼光指出，「繼光香香雞」第一時間預防性下架塔塔醬、奶辣醬及蜂蜜芥末醬等沙拉醬製品，待原料來源及相關檢驗確認後，再行評估恢復供應。「金子半之助」及「日本橋海鮮丼辻半」已全面改用日本原裝進口沙拉醬。