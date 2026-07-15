食安究責 卓揆稱遺憾 深自檢討

致癌油風暴愈演愈烈，行政院長卓榮泰昨赴立法院專案報告時表示，造成大家不安、產業焦慮，他深感遺憾，會深切自我檢討與反省。在野立委高舉標語要求道歉，卓揆反嗆，「這是專案報告，而非專案道歉」，閣員若有行政責任，他自然會處理。國民黨反批，卓揆是沒道歉、沒真相、沒下台的「三沒院長」。

致癌油品風波延燒近半個月，立法院昨邀卓榮泰率相關部會首長提出專案報告並備詢，報告尚未開始，民眾黨團就在議場中央鋪開印有賴清德總統及卓揆頭像的「官員無能就下台」布條。待卓揆起身報告，國民黨立院黨團總召傅崐萁隨即率藍營立委占據發言台，手持寫有「毒油」的油桶、高舉「食安五環跳票」、「我是人我反台毒」等標語，高喊「民進黨毒台、卓榮泰下台」。

朝野僵持 綠撕抗議字條

面對藍白聯手杯葛，民進黨團總召蔡其昌也與藍委叫陣，更有綠委動手撕毀抗議字條，現場氣氛火爆。朝野僵持約十一分鐘，藍白立委才在主席立法院副院長江啟臣呼籲下，結束杯葛行動。

卓榮泰隨後上台報告表示，食安不容妥協，政府責無旁貸，食藥署六月卅日接獲中聯通報，七月一日即要求中聯停止製造販售，二日依二○一七年訂定原則下架回收第一層商品，三日他指示衛福部「再考慮一下第二層產品如何處理，若無法下架能否公告」，才有後續專家會議的決議，作法比過去更嚴，「沒有所謂的蓋牌，只有加嚴處理」。

卓稱每天都有因應作為

卓也說，雖然每天都有實際因應作為，但造成大家不安、下游業者焦慮，以及社會秩序上的安全威脅，他深感遺憾，會深切自我檢討與反省，盼早日建立機制，彌補過去不足，會在短時間內提出源頭管理、製程管理、通報系統，完備法治的方案，盼行政立法、中央地方共同努力，重建人民食安信心。

卓指稽查裁罰 地方主責

卓榮泰說，現行食安法規定，直轄市及縣市政府就是地方主管機關，主要職責為站第一線稽查裁罰，包括進入食品工廠、餐廳、通路賣場及夜市攤販，「有無進到工廠查核，未來是行政跟司法調查的一項重要依據」。

卓揆說法被質疑將責任推給地方，北市府副發言人葉向媛表示，自毒油案爆發以來兩周，中央至今未能交代毒油的所有流向，卓院長口口聲聲「從未想過把責任推給地方」，實際行為卻是急於增訂地方政府的職責。

挨批沒道歉 卓揆嗆藍委

國民黨立委謝龍介批評，「全國人民在等一個道歉」，卓榮泰反問，他難道沒有說深感遺憾，要深刻檢討與反省嗎？他一度拉高音量怒嗆，「你是要我怎麼道歉，今天是專案報告，還是專案道歉？」謝再質疑卓的態度，卓揆反嗆，「你一開始說我掩蓋，你要不要道歉，你對中文的解釋有問題，我解釋你聽不懂」。

民眾黨立委邱慧洳質疑閣員去留問題，卓說，專報是針對中聯油品問題，不是討論內閣問題，「內閣閣員有適任、不適任，有行政責任再追究，我自然會處理」。

石崇良、姜至剛已遭告發

此外，國民黨台北市議員張斯綱、鍾沛君、柳采葳等人日前告發衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛涉瀆職罪嫌，北檢已分他字案追查。國民黨議員參選人昨赴北檢告發卓榮泰錯誤指令釀禍，涉刑法公務員廢弛職務釀成災害罪嫌。