問題油脂延燒！泰山深夜聲明：全面暫停大豆油上架 捐3000萬支持食安檢驗

中聯毒品延燒多日，中聯投資廠商之一的泰山企業今晚發表聲明，向消費者和社會大眾表達歉意，同時強調全面停止大豆沙拉油相關產品上架銷售，並捐款3千萬元由主管機關委請具專業、公信力及適當資格的單位，統籌運用在國內食品安全檢驗設備、人力之擴充。

泰山企業以董事長劉偉龍之名發出聲明，先向所有消費者及社會大眾表達最誠摯的歉意，強調只要產品掛著「泰山」品牌，就是泰山對消費者的承諾，也是泰山不可推卸的責任，願意承擔應有的責任。

聲明表示，泰山企業將持續秉持誠實、透明的態度，提供完整資料全力配合主管機關及司法機關調查，因部分內容受到偵查不公開原則限制，公司不宜就個案細節進一步評論。

聲明指出，泰山提出兩點承諾，第一為全面停止大豆沙拉油相關產品上架銷售，也就是相關產品未能達成每一批均經具公信力的第三方專業檢驗單位確認毫無疑慮前，泰山寧願放棄市場，也絕不讓消費者承擔任何風險。

第二點承諾為捐贈3千萬元，為臺灣食品安全檢驗量能盡一份力。款項交由主管機關委請具專業、公信力及適當資格的單位，統籌運用在提升檢驗設備、人力之擴充，相關執行方式及合作對象將與主管機關充分討論後，再對外公告，以表泰山企業為國內的食品安全檢驗量能盡一份心力。

聲明表示，近日外界對泰山股權結構及公司治理有許多討論，董事長劉偉龍強調，中聯油脂是1995年即已創立的公司，一直以來均交由專業經理人依法令規範分層負責獨立運作，泰山公司絕對遵守最嚴格的公司治理，絕不可能、也絕不容許有任何逾越法令或公司治理規範的情形發生。

聲明最後期待，各界在關注本事件的同時，能以事實及查證資料為基礎進行報導與討論，避免將尚未經證實的推論與本案連結，唯有讓事件回歸事實、回歸食品安全本質，才能有助於釐清真相、回應社會關切，也讓各項調查與改善工作能夠更加聚焦，真正守護消費者權益。